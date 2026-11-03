Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : vidanger l'arrosage automatique à la Toussaint ne protège jamais le programmateur

À la première gelée, beaucoup coupent l’arrosage automatique et pensent leur installation à l’abri. Pourtant, un simple oubli dans l’hivernage du programmateur d’arrosage automatique suffit à le condamner en un hiver.

Au premier matin de gel, le jardin se couvre de blanc, on coupe l’arrosage automatique et on referme le robinet en se croyant tranquille. Tuyaux purgés, réseau hors d’eau… mission accomplie, pense-t‑on, en rangeant les outils d’automne.

Ce que l’on oublie, c’est ce petit boîtier vissé au robinet ou caché dans un regard : le programmateur. Lui reste dehors tout l’hiver, ballotté entre humidité, gel et dégel, jusqu’à lâcher au printemps. Pour réussir l’hivernage du programmateur d’arrosage automatique, les pros ont un tout autre réflexe.

Pourquoi couper l’eau ne suffit jamais à le protéger

Fermer la vanne et vidanger les tuyaux protège seulement la partie hydraulique de l’installation. Le programmateur, lui, reste souvent accroché à un mur exposé au nord, là où l’air reste froid et humide plus longtemps. Nuit après nuit, le plastique se contracte, la condensation s’infiltre et les composants électroniques se fragilisent en silence.

À l’intérieur, les piles continuent de se décharger lentement dans le froid. Quand elles sont déjà fatiguées, elles peuvent couler en quelques semaines et déposer un liquide corrosif sur les contacts. Au printemps, on remet l’eau, on appuie sur un bouton… et le boîtier reste noir, irrémédiablement oxydé.

Le bon rituel d’hiver que les paysagistes appliquent

Nous avons tous déjà coupé l’eau en pensant bien faire, sans toucher au programmateur. Les paysagistes, eux, ont adopté un rituel en trois temps dès la Toussaint : débrancher le boîtier du robinet ou du secteur, retirer systématiquement toutes les piles, puis le stocker au sec, hors gel, comme n’importe quel appareil électronique.

Garage, cave ventilée ou abri de jardin bien isolé conviennent, à condition qu’ils restent hors gel. Inutile de recouvrir le programmateur d’un sac plastique en le laissant dehors : l’humidité se retrouve piégée et condense à l’intérieur du boîtier, ce qui accélère la corrosion au lieu de la freiner.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Remplacement évité Un programmateur épargné 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rentrant le programmateur sans ses piles dans un endroit sec et hors gel, on élimine les trois ennemis majeurs : le gel, la condensation et la corrosion des contacts. 💡 Le petit plus : prendre une photo des réglages avant le démontage pour retrouver la programmation en quelques secondes au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le programmateur dehors tout l’hiver avec ses piles, simplement recouvert d’un sac plastique.

Remise en marche au printemps : les gestes qui sauvent le boîtier

Quand les gelées tardives ne sont plus annoncées, vers fin mars ou courant avril selon les régions, le programmateur sort de son hivernage. On lui offre des piles neuves, on vérifie que l’écran s’allume, que les boutons répondent et que l’heure ainsi que les programmes sont corrects, idéalement en s’aidant d’une photo prise à l’automne.

Avant de le refixer, un test rapide hors sol permet de déceler la moindre anomalie sans inonder la terrasse. D’ailleurs, profiter de ces quelques minutes pour jeter un œil aux raccords, aux tuyaux et aux arroseurs offre la garantie d’un système d’arrosage prêt à suivre le jardin tout l’été, sans panne surprise.