Les storistes n'en peuvent plus de le répéter : replier son store banne en octobre sans ce contrôle de 5 minutes ruine la toile au printemps

En pensant leur store banne à l’abri pour l’hiver, de nombreux particuliers laissent pourtant l’humidité et le gel faire des dégâts invisibles. En cinq minutes, une simple vérification peut éviter taches, blocages et mauvaises surprises au printemps.

En automne, beaucoup referment leur store banne, rangent le salon de jardin et tournent la page de la belle saison. Coffre fermé, toile enroulée : tout semble prêt à affronter le froid.

Les fabricants rappellent pourtant qu’un store simplement replié n’est pas vraiment protégé : humidité, gel et vent continuent de travailler en silence. Une rapide vérification du store banne avant l’hiver suffit souvent à éviter blocages, toiles tachées et réparations coûteuses au retour des beaux jours.

Pourquoi un store banne rangé n’est pas forcément à l’abri

Nous avons tous déjà appuyé sur l’interrupteur dès les premières pluies, convaincus que le coffre ferait bouclier tout l’hiver. Si la toile est encore humide, l’eau reste emprisonnée avec la poussière de l’été : c’est le terrain idéal pour les moisissures, les taches incrustées et une odeur de renfermé dès la première ouverture de printemps.

Le froid, lui, s’attaque aux parties cachées. L’eau infiltrée dans l’axe d’enroulement ou les bras articulés peut geler, bloquer la manœuvre et, à force de cycles gel–dégel, fissurer certaines pièces. Si les fixations murales ont pris du jeu, le poids de la neige ou une rafale hivernale peut faire fléchir la structure, voire provoquer un arrachement sur la façade.

La vérification express en 5 minutes avant l’hiver

Choisissez une journée sèche et déployez complètement le store. En deux minutes, un simple coup d’œil permet de traquer taches sombres, auréoles suspectes ou toile encore froide et humide au toucher ; si une odeur de moisi se dégage en ouvrant le coffre, prévoyez un vrai nettoyage avant de tout refermer.

Puis vérifiez la mécanique. Retirez feuilles et insectes coincés autour de l’axe, actionnez la manivelle ou le moteur pour repérer un bruit inhabituel, posez la main sur les bras et le coffre : s’ils vibrent beaucoup ou bougent au niveau des platines, un resserrage ou l’avis d’un professionnel s’impose rapidement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En quelques gestes, vous chassez l’humidité et les débris qui abîment toile, mécanisme et fixations. 💡 Le petit plus : profiter de ce contrôle pour programmer dans votre agenda un entretien complet par temps sec. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : forcer un store gelé ou une toile trempée, au risque de tordre l’axe ou de la déchirer.

Le bon rituel d’entretien pour un store serein au printemps

Les guides de storistes recommandent au moins deux entretiens par an, dont un à l’automne. Après la vérification express, prévoyez un moment pour brosser la toile à sec, la laver à l’eau tiède avec un savon doux ou du savon noir, puis la laisser sécher complètement, store déployé, avant tout enroulement.

Profitez-en pour dépoussiérer l’axe et les bras, appliquer un mince voile de lubrifiant silicone ou PTFE, puis resserrer les fixations murales si besoin. Ce petit rituel, qui prend moins d’une heure hors séchage, protège la toile, le moteur et la façade, et limite fortement le risque de mauvaise surprise au printemps.