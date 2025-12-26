Menthe au jardin : ce geste à faire en décembre avec les racines pour éviter de tout racheter au printemps

Quand les jardinières se vident et que le froid s’installe, beaucoup rangent leurs outils en pensant que la saison du potager est terminée. Pourtant, sous la surface, la menthe continue de travailler : ses racines épaisses stockent des réserves pour le printemps. C’est précisément à ce moment que l’on peut bouturer les racines de menthe en décembre pour préparer les récoltes futures.

Cette plante vivace se propage naturellement grâce à un réseau de rhizomes, ces tiges souterraines traçantes capables de donner naissance à de nouveaux pieds. En décembre, la menthe entre en dormance : toute son énergie se concentre alors dans ces racines, plus robustes et faciles à prélever. De quoi transformer un coin de jardin un peu triste en réserve d’aromatiques pour les beaux jours.

Pourquoi décembre est idéal pour les racines de menthe

La menthe est une plante vivace qui se multiplie toute seule grâce à son système racinaire traçant. Ses rhizomes épais, d’environ 0,5 à 1 cm de diamètre, forment une base idéale pour des boutures de racines en hiver. En période de repos végétatif, l’essentiel de la plante se trouve dans ces réserves souterraines, que l’on peut prélever autour de la touffe pour préparer la repousse du printemps.

Choisir décembre permet aussi de donner une seconde vie à des touffes un peu dégarnies après la saison, ou à une menthe que l’on vient de tailler. Les nouvelles boutures s’installent tranquillement en pot pendant les mois froids, pendant que vous restez au chaud. Résultat : des plants déjà bien enracinés quand les températures remontent, sans avoir racheté de nouvelles herbes aromatiques.

Matériel, emplacement et méthode pour bouturer la menthe en hiver

Pour réussir, il suffit d’un équipement simple : une bêche ou une fourche-bêche, un couteau propre bien aiguisé, et des pots remplis d’un terreau léger et drainant.

Travaillez par temps hors gel, en veillant à ne pas laisser les racines à l’air libre trop longtemps pour éviter qu’elles ne se dessèchent. Installez ensuite vos pots dans un endroit lumineux mais sans soleil direct, à l’intérieur ou dehors dans un coin abrité du vent.

Déterrez délicatement quelques rhizomes autour de la plante-mère, en gardant les plus sains, d’un diamètre de 0,5 à 1 cm.

Coupez des segments de 5 à 10 cm, chacun portant un ou deux bourgeons bien visibles.

Plantez-les à 2 à 3 cm de profondeur, bourgeons vers le haut, puis tassez légèrement le substrat.

Arrosez généreusement sans détremper ; maintenez le sol constamment humide jusqu’à l’apparition des jeunes pousses sous 2 à 3 semaines.

Entretenir vos boutures de menthe jusqu’au printemps

Une fois les pots installés, pensez à protéger les pots du gel en extérieur avec une couche de paillis ou en les plaçant contre un mur abrité. En intérieur, l’air doit circuler pour limiter les moisissures. Dès que les premières feuilles se montrent, apportez un peu de compost, sans excès. Au printemps, quand les gelées cessent, repiquez dans un sol riche et bien drainé, de préférence en contenant car la menthe s’étend très vite.