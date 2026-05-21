Mettez cette protection au bon moment sur vos fraisiers : des fruits deux fois plus gros même en pleine canicule

Au potager, des fraises qui cuisent sur la terre, ça vous parle ? Ce geste de vieux jardinier, calé juste avant les premières grosses chaleurs, change tout.

Chaque année, c’était la même scène : fraisiers en fleurs, promesse de belles barquettes rouges… puis, dès les premières grosses chaleurs, des fruits rabougris, mous, parfois carrément “cuits” sur la terre brûlante. Au potager, la canicule ne pardonne plus. Jusqu’au jour où un voisin, casquette usée et accent du terroir, a lâché cette phrase qui a tout changé : « Mets de la paille avant que le sol chauffe ».

Ce geste de vieux jardinier, en apparence anodin, a fait gonfler les fraises de la parcelle, plus fermes, plus charnues, parfois “deux fois plus grosses” qu’avant. Derrière ce conseil transmis de génération en génération, il y a en réalité une vraie stratégie pour le fraisier. Et une fenêtre de tir très précise à ne pas manquer.

“Mets de la paille avant que le sol chauffe” : ce que les anciens avaient compris

Les anciens n’avaient pas de station météo, mais ils observaient le sol. Quand la terre devenait tiède sous la main en fin de matinée, et que les nuits restaient douces, ils savaient qu’il était temps de pailler les fraisiers. Ni trop tôt, pour ne pas garder la terre froide, ni trop tard, quand les fruits commençaient déjà à souffrir.

En France, cette fenêtre se situe en général entre la mi-mai et la fin juin, selon les régions. Le principe est simple : le paillage se pose quand la terre a déjà bien emmagasiné la chaleur du printemps, mais avant les coups de chaud qui font grimper le thermomètre à plus de 30°C. C’est ce timing fin qui change tout sur la taille et la tenue des fruits.

Pourquoi pailler ses fraisiers à ce moment-là change la taille des fraises

Un sol nu chauffe vite. En plein été, la température au ras du sol dépasse facilement les 30°C, alors qu’un rang de fraisiers protégé par une épaisse couche de paille ou de feuilles garde plusieurs degrés de fraîcheur en plus, avec une différence pouvant approcher 10°C. Les racines respirent mieux, la plante continue à nourrir les fruits au lieu de se mettre en mode survie.

Autre effet clé : les fruits ne reposent plus sur la terre chaude et humide. Le paillage isole les fraises, limite les éclaboussures et réduit nettement la pourriture grise. Des observations au potager ont montré que des rangs paillés en juin ont produit, certaines années, jusqu’à 30 % de fraises en plus tout en restant bien fermes et charnues. Moins de stress, moins de maladies, plus d’énergie pour gonfler les fruits.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte potentiel Jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La paille forme un manteau isolant qui garde le sol plus frais de plusieurs degrés, limite l’évaporation, bloque les mauvaises herbes et isole les fraises de la terre humide. Les fraisiers ont moins de stress hydrique et peuvent nourrir des fruits plus gros, plus longtemps, sans épuiser leurs réserves. 💡 Le petit plus : poser la paille juste après un bon arrosage ou une pluie permet d’emprisonner l’humidité dans le sol et d’espacer nettement les arrosages suivants. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : recouvrir le collet des fraisiers avec la paille ou pailler en plein hiver, au risque de garder le sol froid et de favoriser les pourritures.

Comment pailler ses fraisiers pour des fruits plus gros, pas à pas

Le bon geste commence toujours par un nettoyage de printemps : feuilles brunies, pétioles secs, débris autour du pied sont retirés pour dégager le collet. Deux poignées de compost bien mûr sont ensuite réparties autour de chaque fraisier, puis légèrement incorporées avec une petite griffe en surface. Un arrosage copieux termine la préparation pour que le sol soit bien humide avant la pose de la paille.

Vient alors le moment d’étaler une couche de 5 à 10 cm de paille propre entre et sous les plants, sans jamais recouvrir le collet. Les hampes florales traversent ce matelas doré et, quelques semaines plus tard, les fraises viennent naturellement s’y poser. Si la paille est posée trop tôt, il suffit de l’écarter pour laisser la terre se réchauffer, puis de la remettre. Si elle est posée trop tard, les fraisiers en profiteront tout de même pour le reste de la saison… et les années suivantes.

Sources Maison & Travaux

«Les anciens glissaient cette plante bleue entre les fraisiers les limaces cessaient dattaquer avant lete»