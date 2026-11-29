Partout en France, les jardiniers saupoudrent en novembre une mystérieuse poudre blanche sur leurs planches de légumes. Que change vraiment ce geste au potager, et quelles erreurs évite-t-il ?

Par un matin de novembre, le potager semble en pause. Pourtant, entre deux rangs de poireaux, un voile blanc apparaît sur la terre, comme un givre discret. Des jardiniers en bottes saupoudrent cette mystérieuse poudre au lever du jour, des bords de mer bretons aux jardins de campagne.

Derrière cette scène qui affole Google Discover, pas de produit chimique, mais le très banal **bicarbonate de soude**. Sorti du placard de la cuisine, il s’est invité au **potager de novembre** pour soigner la terre fatiguée et tenir les champignons à distance. Faut-il, nous aussi, en mettre sur nos planches de légumes ?

Pourquoi cette poudre blanche arrive au potager en novembre

À l’automne, la pluie lessive les nutriments, les feuilles mortes s’accumulent, le sol se tasse. Peu à peu, l’**acidité du sol** augmente et les légumes cessent de se nourrir correctement. Choux pommés, poireaux d’hiver, fraisiers jaunissent, restent chétifs, alors que la terre est pourtant bien amendée.

Là, le bicarbonate de sodium joue son rôle de tampon : en se dissolvant sur une terre légèrement humide, il corrige un excès d’acidité modéré, redonne de la souplesse au sol et relance la vie microbienne. Les racines des carottes, navets ou épinards recommencent à puiser les éléments disponibles. « Ce petit grain blanc réalise des transformations silencieuses mais efficaces », souligne Positivr.

Bicarbonate de soude au jardin : la bonne dose, au bon endroit

Nous avons tous déjà eu envie de “forcer un peu la dose” en pensant bien faire. Mauvaise idée. Avant d’utiliser du bicarbonate de soude au potager en novembre, mieux vaut vérifier que la terre tend vers l’acide (avec un simple kit pH) et éviter les sols déjà calcaires. On choisit un bicarbonate de qualité alimentaire (E500(ii)), jamais les poudres techniques ni les mélanges ménagers.

En amendement du sol, comptez environ 40 g/m² (fourchette 30 à 50 g/m²), épandus très finement sur une terre légèrement humide, au lever ou au coucher du soleil. En traitement foliaire préventif contre l’oïdium, on dilue une cuillère à café rase dans 1 litre d’eau, éventuellement avec un peu de savon noir. On espace chaque passage d’au moins trois semaines et on arrête dès qu’il gèle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie ≈ 2 €/kg 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate tamponne une acidité modérée du sol, ce qui rend à nouveau les nutriments disponibles pour les racines. En surface des feuilles, il crée aussi un milieu un peu plus alcalin, défavorable à plusieurs champignons (notamment l’oïdium), sans détruire toute la microfaune. 💡 Le petit plus : combinez un apport léger de bicarbonate avec un bon paillage d’automne : la poudre corrige l’excès d’acidité, le paillis protège la vie du sol tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : surdoser ou répéter les traitements sur un sol déjà neutre ou calcaire : l’excès de sodium finit par déséquilibrer la terre et brûler certaines cultures.

Un allié précieux… mais jamais un produit miracle

Cette fameuse « poudre blanche potager novembre » reste un coup de pouce, pas une baguette magique. Le bicarbonate est d’ailleurs classé par l’Union européenne comme substance de base à usage fongicide, à utiliser en complément d’un sol vivant. Son action est intéressante sur l’oïdium, beaucoup moins nette sur le mildiou des tomates ou des pommes de terre.

Pour un potager vraiment en forme, on l’associe à des gestes simples : enlever les feuilles malades, aérer la terre, installer un paillage ou un engrais vert. On peut garder en tête, tout l’hiver :

Utile sur sol acide où les légumes jaunissent ou végètent.

À éviter sur plantes acidophiles (myrtilles, rhododendrons, azalées) et sols très calcaires.

À limiter à une ou deux applications entre novembre et fin d’hiver, sans mélange avec d’autres engrais ou produits cuivrés.