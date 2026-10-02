Moustique tigre : ce reste de petit-déjeuner brûlé les fait fuir de votre terrasse pour 0 €, si vous pensez à ce détail
Alors que l’automne s’installe, les moustiques tigres continuent de tourner autour des terrasses françaises. Sur la mienne, un marc de café contre le moustique tigre a tout changé, à une condition.
Sur beaucoup de terrasses, le scénario se répète en ce début d’automne : les soirées se rafraîchissent, on range les sprays, on croit les moustiques partis… jusqu’à ce que les chevilles se remettent à gratter au premier redoux. La faute au moustique tigre, qui adore s’inviter à l’apéro bien après la rentrée.
Dans l’immeuble, une voisine a pourtant continué à dîner dehors sans un seul bourdonnement. Son secret a intrigué tout le quartier : une simple coupelle fumante, remplie d’un reste de petit déjeuner. À l’intérieur, du **marc de café moustique tigre** transformé en répulsif zéro déchet… et utilisé avec quelques règles bien précises.
Pourquoi les moustiques tigres s’acharnent encore sur la terrasse
Le moustique tigre, Aedes albopictus, s’est installé dans 83 départements et 6 574 communes de métropole, selon Service-public.fr. Minuscule, rayé noir et blanc, il pique surtout le matin et le soir, en plein jour, ce qui gâche les repas dehors plus sûrement que les moustiques “classiques” de la tombée de la nuit.
Contrairement aux idées reçues, il est resté actif tant que les températures n’ont pas durablement été sous les 10 °C. En octobre, un simple épisode doux lui a suffi pour reprendre ses piqûres et pondre ses œufs d’hivernage, capables d’attendre le printemps. D’où l’intérêt de garder quelques armes anti-moustiques à portée de main, même après l’été.
L’astuce marc de café de ma voisine : un écran de fumée naturel
Nous avons tous déjà jeté le marc de café sans y penser. Elle, l’a fait sécher une journée sur une assiette, puis l’a déposé en petit tas dans un pot en terre cuite. Allumé comme un encens, il s’est consumé lentement en dégageant une fumée aromatique qui brouille les capteurs olfactifs du moustique tigre, attiré d’ordinaire par notre dioxyde de carbone et nos odeurs de peau.
Pour reproduire ce geste, il suffit de récupérer le marc après le petit déjeuner, de le laisser bien sécher, puis de le brûler dans un récipient ignifuge, posé sur une surface stable, à l’écart des coussins et des plantes sèches. L’effet reste local et de courte durée, mais autour d’une petite table, on a vraiment senti la différence, surtout par temps calme.
Ces gestes au jardin qui rendent le marc de café vraiment utile
Le moustique tigre adore pondre dans les petits volumes d’eau stagnante : selon les autorités, chaque ponte compte des centaines d’œufs. Sans un minimum de ménage au jardin, aucune fumée magique ne suffit. La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit surtout de réflexes simples à adopter en même temps que l’astuce du marc.
Vider régulièrement les soucoupes sous les pots et les jouets remplis de pluie, ranger les arrosoirs, couvrir les récupérateurs avec une moustiquaire, curer les gouttières, installer moustiquaires et ventilateur sur la terrasse, garder les pièges en service jusqu’en novembre : ce combo limite vraiment les piqûres. En 2025, environ 809 cas autochtones de chikungunya ont été recensés en métropole, rappelle Service-public.fr ; une raison de plus pour que tout le voisinage joue la carte de la vigilance partagée.
En bref
- 🍂 En début d’automne, sur une terrasse française encore infestée de moustiques tigres, une voisine intrigue tout l’immeuble avec une simple coupelle fumante.
- ☕ Elle transforme le marc de café du petit-déjeuner en astuce zéro déchet sur la terrasse, avec un geste précis qui perturbe le moustique tigre.
- 🕷️ Entre efficacité locale, durée limitée et recommandations officielles, cette méthode au marc de café moustique tigre réserve quelques surprises avant d’être vraiment adoptée.
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