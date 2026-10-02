Rosiers : faut-il couper ces derniers boutons avant l’automne ? Cette règle évite une erreur qui les épuise

Partout en France, les jardiniers hésitent en fin d’été devant les boutons tardifs des rosiers, entre dernières fleurs et protection du pied. Selon votre climat et l’état du rosier, le bon geste ne sera pas le même.

Chaque fin d’été, la même hésitation revient devant le massif de roses : ces derniers boutons, encore bien serrés, faut-il les sacrifier pour protéger le rosier ou les garder pour une ultime floraison romantique avant les premières gelées ?

La réponse n’est ni tout blanc ni tout noir. Elle dépend du type de rosier, du climat, mais aussi de l’état de la plante après les chaleurs estivales. Avec quelques repères simples, il devient facile de décider si vos boutons tardifs des rosiers méritent leur chance… ou un coup de sécateur.

Identifier son rosier et la marge de manœuvre avant l’automne

Les rosiers remontants refleurissent plusieurs fois dans l’année et produisent des boutons jusqu’aux premières gelées. Sur eux, un bouton déjà formé début ou mi-septembre a de bonnes chances de s’ouvrir si les nuits restent douces. À l’inverse, les rosiers non remontants ont terminé leur spectacle ; on laisse alors les fleurs fanées former des cynorrhodons, décoratifs et très appréciés des oiseaux.

Un rosier met en moyenne 45 à 55 jours entre une coupe et une nouvelle rose épanouie. Passée la mi-septembre dans les régions fraîches, il sera donc trop tard pour espérer une vraie remontée : mieux vaut cesser de stimuler et laisser les rameaux s’aoûter, c’est-à-dire durcir leur bois pour mieux supporter l’hiver.

Couper ou laisser : les bons réflexes sur les boutons tardifs

Nous avons tous déjà gardé un bouton par sentimentalisme… quitte à le voir noircir ou pourrir sur pied. Sur un rosier adulte, sain, dans un climat encore doux, on peut laisser fleurir les boutons bien formés sans raccourcir les tiges. En revanche, tout bouton brun, sec ou noir après canicule doit être supprimé : au-delà d’environ 30 °C plusieurs jours, le rosier coupe l’alimentation de ces extrémités. Coupez alors en biseau, juste au-dessus d’une feuille à cinq folioles tournée vers l’extérieur, avec un sécateur désinfecté. Arrosez en profondeur (environ 10 l au pied d’un rosier adulte, en un ou deux arrosages) puis paillez sur 5 à 7 cm pour garder la fraîcheur. Par temps frais et humide, retirez sans hésiter les boutons mous aux pétales collés ou couverts de gris : c’est souvent le début de pourriture grise, à éliminer vite pour protéger les tissus voisins.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Rosier prêt pour l’hiver ✔️ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin d’été, observer le type de rosier, le climat et l’état du pied avant de décider limite les tailles inutiles. En laissant seuls les boutons sains et en coupant les boutons grillés ou pourris, le rosier consacre son énergie à durcir son bois tout en offrant quelques roses de plus. 💡 Le petit plus : sur un sujet bien installé, laissez quelques fleurs se transformer en cynorrhodons pour un décor d’automne et un garde-manger naturel pour les oiseaux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier les tailles courtes et les engrais riches en azote fin septembre : les jeunes pousses restent tendres, gèlent facilement et deviennent des portes d’entrée pour les maladies.

Faire durer le rosier sans l’épuiser avant l’hiver

Dans les jardins du Sud ou des côtes atlantiques, où l’automne reste longtemps doux, on peut continuer à supprimer légèrement les fleurs fanées début septembre, en coupant juste sous la fleur, sans chercher de grosses tailles. Dans le Nord, l’Est ou en altitude, dès la mi-septembre, on laisse simplement éclore les boutons déjà présents, sans relancer de nouvelles pousses.

Sur un rosier récemment planté, ou affaibli par la sécheresse ou la maladie, la priorité reste la charpente et les racines : on enlève la plupart des boutons tardifs et seulement ceux qui sont abîmés sur un vieux sujet. D’ailleurs, réduire les engrais azotés dès la fin d’été et miser sur un sol bien paillé aide le rosier à passer l’hiver sereinement… pour mieux repartir au printemps suivant.