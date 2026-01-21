Plantes d'intérieur qui jaunissent en hiver : ce geste avec la terre avant d'arroser peut tout sauver

Dans beaucoup de salons, la scène se répète chaque hiver : des pots alignés, un feuillage qui pâlit, des tiges qui pendent. Le réflexe arrive aussitôt, attraper l'arrosoir pour sauver cette petite jungle domestique. Pourtant, malgré tous ces apports d'eau, les feuilles continuent de jaunir et de tomber.

Les spécialistes des plantes d'intérieur décrivent ce scénario comme l'un des plus fréquents en janvier. Le métabolisme végétal tourne au ralenti, la sève circule moins, la croissance s'arrête presque. Les besoins en eau chutent alors qu'en face, chauffage continu, air sec et lumière faible s'installent. Ce décalage explique une grande partie des feuilles jaunes hivernales.

Plantes d'intérieur en hiver : quand les feuilles jaunes ne riment pas avec soif

En plein hiver, une feuille qui jaunit signale souvent un sur-arrosage plutôt qu'une soif. Le terreau met beaucoup plus de temps à sécher et reste humide en profondeur. Les racines manquent d'oxygène, se dégradent et n'absorbent plus l'eau. Les feuilles deviennent jaunes et molles, ce qui pousse à arroser encore et aggrave le problème.

Pour casser ce cercle, le premier geste consiste à poser l'arrosoir et lire la terre. On enfonce un doigt sur quelques centimètres ou l'on pèse le pot : s'il est lourd et que la terre colle, on attend. Un jaune mou évoque l'excès d'eau, des feuilles jaunes sèches aux bords croustillants une vraie soif.

Chauffage, air trop sec et lumière en berne : le trio qui fait jaunir vos plantes

Un autre facteur clé se joue en silence près des radiateurs : l'air trop sec. Monstera, Calathea, Ficus ou Pothos viennent de zones où l'humidité atteint 70 à 90 %. Dans un appartement chauffé, elle descend facilement sous les 30 %. Les feuilles transpirent trop, brunissent sur les bords, deviennent cassantes puis jaunissent.

La lumière hivernale finit d'épuiser les plantes. Avec des jours courts et une intensité faible, une plante installée à trois mètres d'une fenêtre en été dépérit au même endroit en janvier. Elle consomme ses vieilles feuilles, qui jaunissent d'abord à la base. Rapprocher les pots des fenêtres aide vraiment, tout en évitant vitres glacées, courants d'air et radiateurs.

Le geste simple qui change tout : tester la terre et créer une bulle humide

Le geste simple qui change tout commence là : avant chaque arrosage, tester la motte. Doigt enfoncé à 2 ou 3 centimètres pour un petit pot, vérification du poids, odeur éventuelle de moisi. En hiver, on n'arrose que lorsque la terre est sèche en profondeur, quitte à espacer fortement, car les besoins en eau ont presque été divisés par deux.

Deuxième étape, créer une petite bulle humide. Une brumisation douce à l'eau non calcaire le matin, un humidificateur réglé autour de 50 % ou un plateau de billes d'argile avec de l'eau à mi-hauteur sous les pots remontent l'humidité sans noyer les racines. En complément, dépoussiérer les feuilles et retirer les parties mortes, sans couper plus d'un tiers du feuillage, permet de mieux utiliser la faible lumière disponible.