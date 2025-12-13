Poinsettia qui verdit avant Noël : cette routine nocturne méconnue fait revenir les feuilles rouges en quelques semaines

Quelques semaines avant Noël, beaucoup découvrent avec déception que leur poinsettia acheté rouge flamboyant commence à verdir, pâlir ou perdre ses plus belles feuilles. Au lieu de la touche festive espérée, l’"étoile de Noël" donne soudain l’air fatigué au salon, alors que les décorations sortent à peine des cartons.

Ce retournement n’a rien d’une fatalité. Le poinsettia, plante originaire du Mexique, obéit à un rythme très précis de lumière et d’obscurité pour colorer ses bractées. La bonne nouvelle, c’est qu’il suffit d’une routine simple pour faire revenir les feuilles rouges à temps pour le réveillon. Tout se joue dans la façon dont vous gérez ses journées… et surtout ses nuits.

Pourquoi votre poinsettia ne rougit plus avant Noël

Contrairement à ce que l’on croit souvent, ce ne sont pas les fleurs du poinsettia qui rougissent, mais des bractées, ces feuilles supérieures qui entourent de toutes petites fleurs jaunes très discrètes. Quand les journées raccourcissent, la plante perçoit la baisse de lumière et déclenche la production de pigments rouges dans ces bractées. Installée dans nos intérieurs lumineux une bonne partie de la soirée, elle ne reçoit plus ce signal clair de "jours courts".

Résultat : feuilles qui restent vertes, rouge qui s’estompe ou jaunit, croissance timide. La lumière artificielle du salon allumé tôt le matin ou tard le soir, les réverbères, les écrans, tout cela perturbe son cycle. Pour relancer la couleur, il faut lui offrir un vrai automne tropical reconstitué chez vous, avec environ 14 heures d’obscurité totale par jour pendant au moins six semaines.

La méthode des 14 heures de nuit noire pour faire rougir un poinsettia

Pour vraiment faire rougir un poinsettia avant Noël, visez un cycle quotidien d’environ 10 heures de lumière et 14 heures de nuit noire, dans une pièce entre 18 et 20 °C le jour. Commencez idéalement vers la mi-octobre pour obtenir un rouge intense début décembre, ou au plus tard début novembre pour une coloration qui apparaîtra vers la mi-décembre. Pendant la "cure", le lieu d’obscurité doit rester plutôt frais, autour de 15 à 18 °C, sans courant d’air.

Concrètement, adoptez ce petit rituel quotidien :

Le matin, découvrez la plante et placez-la près d’une fenêtre très lumineuse, mais sans soleil direct derrière la vitre.

Chaque soir, à heure fixe, recouvrez le pot avec une grande boîte en carton ou un sac opaque, ou glissez-le dans un placard non chauffé, pour 14 heures de noir complet.

Évitez toute lumière parasite pendant cette période : veilleuses, LED d’appareils, lampadaires qui traversent les rideaux.

Gardez ce rythme sans interruption pendant au moins six semaines, huit semaines donnant des résultats encore plus nets. Si vous partez en week-end, laissez la boîte ou le sac en place pour ne pas casser la série. Au fil des jours, les petites fleurs centrales jaunâtres prennent une teinte rosée et les bractées commencent à virer au rouge, signe que la plante a bien compris le message.

Les autres soins pour garder un poinsettia rouge et en forme

La photopériode ne fait pas tout. Pour que la couleur tienne, le poinsettia doit rester dans une ambiance douce : température stable autour de 18 à 20 °C, loin des courants d’air froid et des radiateurs. L’arrosage reste modéré : arrosez avec de l’eau à température ambiante quand la surface du terreau est sèche, sans jamais laisser d’eau dans la soucoupe pour éviter la pourriture des racines. Une humidité de l’air correcte aide aussi la plante à garder sa vigueur, avec quelques brumisations d’eau non calcaire ou un petit bol d’eau posé à proximité.

Pendant toute la saison, dépoussiérez délicatement les feuilles pour faire briller la couleur et surveillez les excès d’eau, les chocs thermiques ou les oublis répétés de nuit noire, souvent responsables de chutes de feuilles. Après les fêtes, conservez votre étoile de Noël à température modérée, espacez les arrosages, rempotez au printemps si le pot est trop serré, puis recommencez ce même protocole de 14 heures d’obscurité chaque nuit à partir de la mi-octobre suivante pour retrouver, année après année, un poinsettia rouge digne des plus belles vitrines.