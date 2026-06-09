Pommes véreuses : ce piège express avec une simple boisson peut sauver tout votre verger jusqu’à l’automne

À l’approche de l’été, un minuscule papillon menace pommes, poires et noix en quelques nuits. Avec un simple piège à carpocapse maison, fabriqué en 5 minutes, votre verger peut rester épargné jusqu’à l’automne.

Au début de l’été, les branches se sont couvertes de petites pommes lisses, promesses de compotes et de tartes. Mais derrière cette carte postale, un minuscule papillon prépare déjà son attaque nocturne, prêt à transformer la récolte en fruits spongieux et véreux.

Nous avons tous déjà croqué dans une belle pomme avant de tomber sur un tunnel brun et un ver bien installé. Le coupable, le carpocapse de la pomme, a pondu sur le fruit des semaines plus tôt. Un simple piège à carpocapse maison, fabriqué en cinq minutes, peut protéger pommiers, poiriers et noyers jusqu’à l’automne.

Comprendre le ver de la pomme pour agir au bon moment

Ce « ver de la pomme » est en réalité un papillon nocturne de 15 à 22 mm, gris brun, dont la chenille blanche creuse des galeries jusqu’aux pépins. Les fruits se sont tachés de brun autour du trou, ont pourri de l’intérieur puis sont tombés au sol avant maturité.

Dès que les nuits ont dépassé 15–16 °C, les premiers adultes ont commencé à voler d’avril à juin, puis une deuxième voire une troisième génération apparaît en été, surtout lors des étés chauds et secs. L’objectif est clair : piéger un maximum d’adultes avant la ponte sur les jeunes fruits.

Le piège à carpocapse maison à fabriquer en cinq minutes

Plutôt que de pulvériser des produits, ce piège mise sur une odeur irrésistible de fermentation sucrée. Le matériel se trouve déjà à la maison :

Bouteilles en plastique vides avec leur bouchon.

Ficelle solide ou fil de fer souple.

Environ 200 ml de bière ou de jus de fruit très sucré par bouteille.

Une paire de ciseaux ou un cutter.

Coupez deux ou trois fenêtres latérales dans le haut de chaque bouteille, en laissant le bouchon pour que la pluie ne dilue pas le mélange. Versez 200 ml de boisson, suspendez 2 à 4 pièges par pommier à hauteur d’homme, bien répartis autour du tronc ; le même système fonctionne sur poiriers et noyers.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Gain économique 9/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les odeurs sucrées fermentées attirent les papillons adultes, qui se noient avant de pondre sur les fruits. 💡 Le petit plus : Associez ce piège au ramassage des fruits tombés pour casser le cycle du ravageur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer les bouteilles en juillet, quand les larves sont déjà dans les pommes.

Poser et entretenir les pièges pour protéger le verger jusqu’à l’automne

Installez les bouteilles dès la mi-mai dans le sud, ou début juin plus au nord, et laissez-les en place jusqu’en septembre, voire octobre si les nuits restent douces. Accrochez-les à l’intérieur de la ramure, en légère ombre, loin des massifs fleuris afin de limiter les captures d’abeilles et autres auxiliaires.

En plein été, le liquide a vite perdu son pouvoir attractif ou s’est rempli d’insectes : videz chaque bouteille au moins une fois par semaine, rincez rapidement, puis remettez 200 ml de mélange frais, tous les quatre à cinq jours en cas de canicule. En complément, ramassez les fruits tombés, posez des bandes de carton sur les troncs et invitez oiseaux ou poules au verger pour une protection durable.