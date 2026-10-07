Rhubarbe au jardin : cette erreur que tout le monde fait en octobre épuise vos plants et ruine vos récoltes

En octobre, beaucoup de jardiniers laissent leur rhubarbe jaunir au fond du potager, sans voir qu’elle s’affaiblit d’année en année. Quel geste simple change durablement la vigueur des tiges ?

Au fond du jardin, en octobre, la scène se répète : la touffe de rhubarbe jaunit, les feuilles s’affaissent, on range les outils… et on la laisse tranquille jusqu’au printemps. Puis viennent les déceptions : des tiges maigres, rares, parfois déjà fibreuses alors qu’on rêvait de grandes pétioles charnues.

Ce n’est ni la faute de la météo, ni un manque d’engrais miracle. À force d’être oubliée à l’automne, la rhubarbe s’épuise de l’intérieur, année après année. Bonne nouvelle : un seul geste, réalisé maintenant, suffit à lui redonner de la vigueur pour plusieurs saisons.

Pourquoi une rhubarbe oubliée en octobre finit par s’épuiser

La rhubarbe est une vivace qui repart toujours du même bloc souterrain, le rhizome. Au fil des ans, ce rhizome s’épaissit, se noue, les racines se chevauchent et le centre de la touffe se retrouve coincé dans une terre appauvrie, presque asphyxiée.

Résultat : la circulation de la sève ralentit, le cœur se vide, les tiges deviennent plus fines et moins nombreuses. Ajouter du fumier en surface change peu de chose, car le problème vient de la structure de la souche. Sans renouvellement régulier, la plante a simplement perdu de sa force.

Octobre, le moment où la rhubarbe vous réclame une division

Nous avons tous déjà pensé bien faire en “laissant la rhubarbe se reposer” une fois les feuilles jaunies. En réalité, ce jaunissement marque son entrée en repos végétatif : la plante a rangé ses affaires dans le rhizome, le sol est encore souple et c’est précisément là que la division en octobre la traumatise le moins.

Le geste tient en quelques minutes : couper le feuillage jauni, soulever largement la touffe à la fourche-bêche, puis sectionner la souche en éclats. Chaque morceau doit garder une portion de racines saine et un ou deux bourgeons bien visibles. On élimine le cœur creux ou noirci, on replante aussitôt dans une terre enrichie de compost ou de fumier bien décomposé, en espaçant d’environ 80 cm et en arrosant légèrement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Production de tiges Relancée dès le printemps 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fractionnant une vieille touffe en octobre, on retire le cœur épuisé et chaque éclat repart avec ses propres racines et bourgeons, dans un sol enrichi, au moment où la plante est en repos végétatif. 💡 Le petit plus : ajouter une bonne poignée de compost mûr au fond du trou et un paillis léger de feuilles garde un sol juste frais tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : diviser en morceaux sans bourgeon visible ou couper des tiges la première année, au risque d’épuiser définitivement la plante.

Les bons réflexes après la division pour des tiges généreuses

Après la division, la règle d’or est simple : une saison complète sans récolte. On laisse toutes les tiges à la plante, on maintient juste un sol frais avec quelques arrosages si l’automne est sec et un paillis léger pour protéger du froid et des flaques sur sols lourds.

À partir du deuxième printemps, on peut recommencer à cueillir, mais sans prélever plus d’un tiers des tiges à la fois. Ensuite, un rappel tous les 4 à 5 ans pour diviser à nouveau, avant les premières gelées, suffit à garder une rhubarbe vigoureuse et des pétioles épais pendant très longtemps.

Sources Pleine Vie

«Je croyais lui ficher la paix lerreur que je faisais en octobre avec ma rhubarbe selon un ancien»