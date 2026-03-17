Ronces envahissantes : ce déchet du quotidien les fait disparaître sans feu ni désherbant au jardin

Ronces qui envahissent le jardin et bidons de désherbant qui s’enchaînent ? Un simple carton mauvaises herbes promet de tout calmer, sans feu ni chimie agressive.

Ronces qui accrochent les pantalons, liserons qui étouffent les massifs, herbes folles au pied de la clôture… Beaucoup sortent un bidon de désherbant ou rêvent d’un bon coup de feu pour « nettoyer ». En France, l’écobuage est pourtant encadré, car un simple brûlage peut vite déraper. Il existe une autre façon de s’en sortir, bien plus tranquille.

Un déchet gratuit que tout le monde a peut pourtant faire le travail tout seul. Ce déchet, c’est le carton brun de vos colis et déménagements. Posé au sol, il bloque les repousses et nourrit la terre, sans produit chimique. Le plus étonnant, c’est qu’une fois installé, vous n’avez presque plus rien à faire.

Pourquoi le carton stoppe les mauvaises herbes

Le carton contre les mauvaises herbes agit comme une barrière opaque. En recouvrant le sol, il coupe la lumière nécessaire à la photosynthèse. Les herbes et ronces en dessous s’affaiblissent puis meurent. Une étude en verger a montré que ce paillage éliminait plus de 99 % des adventices, mieux qu’un traitement au glyphosate.

Comme il est fait de fibres de cellulose, le carton se décompose petit à petit. Vers de terre, insectes et micro-organismes l’utilisent comme nourriture et améliorent la structure de la terre. Vous transformez alors un emballage promis à la poubelle en engrais doux qui limite l’évaporation de l’eau et prépare un sol plus facile à cultiver.

Comment poser le carton contre ronces et herbes folles

Pour que la méthode fonctionne, un minimum de préparation suffit. Sur une zone envahie, coupez les ronces au ras du sol avec gants et manches longues, puis retirez cailloux et grosses branches. Humidifiez le terrain. Déroulez des cartons bruns sans films plastiques, retirez rubans et agrafes, faites-les se chevaucher et ajoutez deux ou trois couches là où les ronces étaient les plus fortes.

Le carton va se tasser, se coller au sol, surtout si vous ajoutez dessus un paillis léger qui le leste. Pour des herbes basses, le résultat se voit en quelques semaines. Sur un massif de ronces, laissez le dispositif en place plusieurs mois, parfois un hiver entier, le temps d’épuiser les rejets. Évitez d’en mettre sur des plantes à conserver, la barrière étoufferait aussi leurs jeunes pousses.

Carton, feu et ronces : la solution la plus douce

Brûler les ronces peut sembler radical, mais l’écobuage est encadré par l’article R422‑91 du Code de l’environnement, qui peut limiter ou interdire le brûlage des chaumes et végétaux. En période sèche, un feu de bord de champ a déjà failli gagner des forêts entières. Le carton offre le même effet de nettoyage, sans fumée ni risque d’incendie.

Mieux vaut ne pas éradiquer toutes les ronces. « Les ronces sont des super-héros dans l’écosystème », a expliqué Alice Percher, médiatrice scientifique au Naturoptère, à France Bleu. « Les ronces sont des plantes complètes qui nourrissent aussi bien les insectes que les grands animaux », a-t-elle ajouté. Gardez des buissons sauvages au fond du terrain et réservez le carton aux chemins, au potager et aux abords de la maison.