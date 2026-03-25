Stop à cette erreur au potager : ce déchet du jardin bourré de calcium booste vos récoltes en silence

Entre deux salades, ces escargots morts que l’on balaye d’un geste rapide portent pourtant un trésor de calcium pour le sol. Comment leurs coquilles peuvent-elles booster un potager tout en restant sûres pour l’écosystème ?

Au printemps, entre deux rangs de salades et de tomates, on tombe souvent sur des escargots morts, abandonnés sur le paillis ou au bord des allées. Par habitude, beaucoup de jardiniers les jettent avec les autres déchets du jardin, persuadés qu’ils ne valent rien une fois la bête disparue.

C’est un drôle de paradoxe, car ces gastéropodes que l’on accuse de dévorer les jeunes plants participent aussi à recycler les débris végétaux. Et leurs coquilles vides, surtout, renferment une ressource que le potager adore. Reste à savoir comment s’en servir sans se tromper.

Pourquoi les coquilles d’escargots enrichissent vraiment le sol

Une coquille d’escargot est constituée en grande majorité de calcium, sous une forme facilement assimilable par les plantes. Comparée à la chaux, aux cendres ou aux coquilles d’œufs, elle s’intègre vite à la terre et offre un apport à la fois rapide et durable. Les travaux cités par l’INRAE décrivent une meilleure structure du sol, une vie microbienne plus active et des fruits plus fermes, avec moins de défauts et souvent un goût plus franc.

Les tomates, les courgettes, les aubergines ou les arbres fruitiers figurent parmi les plus gourmandes en calcium. Quand il manque, les extrémités des feuilles brunissent, les fruits se déforment ou pourrissent à la base, comme avec le « cul noir » de la tomate, et la croissance ralentit, surtout lors des coups de chaud ou d’arrosages irréguliers. Mieux vaut agir avant que ces signes ne s’installent.

Bien préparer et doser les coquilles d’escargots morts

Pour limiter les dégâts des limaces tout en profitant de ce trésor, la surveillance reste utile. « Inspectez la situation dans votre jardin très tôt le matin », a expliqué Theresa Rooney, maître-jardinière, citée par Mon Jardin Ma Maison. « Vous devez couper le problème dans l’œuf, car elles peuvent pondre des milliers d’œufs, donc les laisser faire peut vraiment faire exploser la population ». Les coquilles se ramassent surtout après l’hiver ou de fortes pluies. On garde uniquement les coquilles vides, que l’on rince à l’eau claire puis que l’on laisse sécher. Les escargots étant de bons bio-indicateurs, capables d’accumuler pesticides et métaux lourds comme le cadmium ou le plomb, il vaut mieux éviter celles ramassées en bord de route, près de vignes très traitées ou de zones industrielles.

Une fois sèches, les coquilles se concassent grossièrement, en morceaux de 3 à 5 mm, avec un rouleau à pâtisserie ou un bocal, sans les réduire en poudre. On compte environ 150 g/m² autour des tomates, courgettes, aubergines ou fruitiers, de préférence au printemps, puis on mélange légèrement à la surface du sol. Un excès de calcium peut rendre la terre trop alcaline, peu adaptée aux pommes de terre, myrtilles et autres plantes de terre de bruyère. Dans un grand pot de balcon, une petite poignée de fragments suffit largement.

Coquilles d’escargots et jardin zéro déchet : les bons réflexes

Au jardin, rien ou presque ne part vraiment à la poubelle. Les escargots vivants décomposent déjà une partie des résidus végétaux ; morts, leurs restes continuent de nourrir le sol. Le corps peut rejoindre le compost ou servir de repas aux hérissons et oiseaux, tandis que la coquille devient un petit amendement maison, à combiner avec modération avec d’autres apports comme les coquilles d’œufs, le marc de café ou les cendres.

Quand certaines plantes sont particulièrement grignotées, « Identifiez quelles plantes elles attaquent, puis déplacez-les ailleurs dans votre jardin », conseille Theresa Rooney. « Assurez-vous simplement de tout nettoyer soigneusement avant de le faire, y compris en rinçant les racines dans l’eau ». En parallèle, prendre l’habitude d’écraser et d’épandre les fragments de coquilles d’escargots au pied des cultures crée peu à peu un sol plus aéré, plus vivant, où chaque « déchet » naturel trouve sa place.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les meilleures façons de protéger votre jardin des limaces et des escargots, selon les experts en jardinage»