Taille de printemps : ces 5 arbustes très courants à couper maintenant, les autres vous feront perdre toutes vos fleurs

En avril, au jardin, un simple coup de sécateur peut priver les massifs de fleurs. Quels arbustes tailler maintenant et lesquels laisser intacts pour l'été ?

En avril, le soleil revient, les massifs explosent de couleurs… et beaucoup dégainent le sécateur pour tout raccourcir. Mauvaise idée : un seul faux geste à cette période peut suffire à priver le jardin de fleurs pour tout l’été.

Bonne nouvelle : seuls cinq arbustes, parmi les plus courants du jardin, doivent être taillés maintenant. Les autres, y compris les stars de l’été, supportent très mal une coupe en ce moment ; la clé est vraiment de faire le tri avant de couper.

Avril : le mois où un faux geste peut faire disparaître vos fleurs

Les vrais arbustes à tailler en avril sont ceux qui ont déjà offert leur floraison de fin d’hiver ou de tout début de printemps. Dès que les derniers pétales tombent, la taille d’après-floraison évite que la plante épuise son énergie en fruits ou en graines inutiles.

Dans les régions froides, on a parfois attendu la fin du mois pour tailler, le temps que les gelées tardives cessent. Partout ailleurs, l’important reste d’observer le rythme de chaque arbuste, plutôt que de suivre un calendrier rigide.

Les 5 arbustes à tailler maintenant (et comment s’y prendre)

Côté sécateur, cinq vedettes réclament une coupe immédiate : le forsythia, le groseillier à fleurs, le cognassier du Japon, le seringat et le deutzia. Nous avons tous déjà vu leurs fleurs faner ; c’est précisément à ce moment-là qu’il faut agir, jamais avant.

Commencez par enlever le bois mort et les branches qui se croisent, puis rabattez d’environ un tiers les rameaux qui ont fleuri. L’intérieur du buisson doit laisser passer l’air et la lumière, avec des coupes nettes en biseau juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée +1 saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous taillez seulement les arbustes défleuris, qui concentrent leur sève sur de jeunes pousses florifères au lieu de l’épuiser dans du vieux bois et des graines. 💡 Le petit plus : programmer la taille de ces cinq arbustes le même jour pour éclaircir tout le massif en une seule session rapide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler tous les arbustes au printemps, surtout hortensias, buddleias, hibiscus, lavatères et persistants : floraison sacrifiée et plantes affaiblies.

Les arbustes qu’il ne faut surtout pas toucher au printemps

À l’inverse, les futures stars de l’été ne supportent pas cette frénésie. L’hortensia, le buddleia, l’hibiscus et la lavatère préparent en ce moment leurs boutons floraux sur de jeunes pousses ; les raccourcir ferait disparaître une grande partie de la floraison estivale.

Les arbustes au feuillage persistant sont aussi en pleine montée de sève : une coupe ouvrirait des plaies suintantes, idéales pour les champignons, et les stresserait durablement. Avant de tailler, on peut suivre ce mémo éclair :

Vient-il juste de finir de fleurir ? Alors on peut le tailler.

Fleurit-il en été ? On se limite au bois mort.

Garde-t-il ses feuilles toute l’année ? On reporte la taille.