Taille en hauteur : ce petit outil Action à 9,95 € s’arrache, il évite l’échelle bancale au jardin

Avec le retour des beaux jours, vos haies ont pris de la hauteur et l’échelle donne des sueurs froides. Un coupe-branches Action à 9,95 € promet de tailler depuis le sol, en changeant votre façon de jardiner.

Les haies ont profité de l’hiver pour grimper, les arbustes débordent, et avec le retour des beaux jours en ce mois de mars, la même question revient : comment s’occuper de la taille en hauteur sans ressortir l’échelle branlante du garage ? Beaucoup pensent encore qu’il faut investir dans un gros taille-haies ou faire appel à un pro.

Entre la peur du vide, l’escabeau enfoncé dans la terre meuble et le dos qui proteste après quelques minutes, cette corvée finit souvent repoussée au lendemain. Pour tailler le haut des haies sans se faire mal, un petit outil vendu chez Action à 9,95 € change pourtant la donne.

Taille en hauteur : quand l’échelle transforme le jardinage en acrobatie

La scène est connue : escabeau installé à la hâte, sol irrégulier, bras tendus au-dessus de la tête pour atteindre le sommet des haies. Le moindre faux mouvement fait vaciller l’ensemble, et la séance se termine parfois plus vite que prévu, par peur de la chute. Garder les pieds bien ancrés au sol devient alors un vrai enjeu de sécurité.

Ce type de posture sollicite fortement lombaires, épaules et poignets. Les jardiniers occasionnels, comme les seniors, ressortent souvent avec les articulations en feu. Résultat, la taille des haies et arbustes devient une corvée redoutée, alors qu’elle pourrait rester un simple geste d’entretien si l’on disposait du bon outil.

Le coupe-branches Garden Touch d’Action à 9,95 € pour garder les pieds au sol

Dans les rayons jardin de l’enseigne de discount, le coupe-branches Action à 9,95 € de la gamme Garden Touch cible précisément ce problème. Cet outil manuel affiche une longueur d’environ 50 cm, avec de longs manches qui offrent un excellent bras de levier. Sa lame en acier est annoncée pour couper des branches jusqu’à 30 mm d’épaisseur, ce qui couvre une grande partie des rameaux d’arbustes et de haies classiques.

Les poignées ergonomiques et antidérapantes assurent une bonne prise en main, même avec des gants ou par temps humide. L’ensemble reste léger, ce qui permet de travailler plus longtemps sans brûlure dans les avant-bras. Le tout à seulement 9,95 €, un tarif qui reste très inférieur à beaucoup de modèles équivalents en jardinerie spécialisée.

Comment profiter au mieux de ce coupe-branches Action pour votre jardin

Concrètement, ce coupe-branches Garden Touch convient bien pour raccourcir le sommet d’une haie de séparation de hauteur moyenne, éclaircir un arbuste d’ornement ou supprimer les premières branches d’un petit arbre fruitier, en restant au sol. L’idée est simple : avancer d’un pas, lever les bras sans les tendre au maximum, refermer calmement l’outil, puis passer à la branche suivante. Tant que l’on reste sur des diamètres inférieurs à 30 mm, la coupe se fait sans effort démesuré.

Quelques réflexes suffisent pour se réconcilier avec le jardinage : vérifier la stabilité du sol, porter des gants, éviter de couper au-dessus du visage et nettoyer les lames après usage avant de ranger l’outil à l’abri de l’humidité. Comme souvent chez Action, ce type d’arrivée saisonnière part vite selon les magasins. Pour ceux qui veulent préparer leur extérieur sans échelle bancale ni mal de dos, ce petit coupe-branches à 9,95 € arrive au bon moment.