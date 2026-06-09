Tomates : les maraîchers ont gardé pour eux cette méthode oubliée qui double vos récoltes sans tuteurs

À l’heure où les tuteurs s’arrachent en jardinerie, certains jardiniers couchent leurs tomates au sol sur un épais paillage. Cette technique oubliée promet des plants plus productifs et résistants à la canicule, mais encore faut-il la poser au bon moment.

Début d’été, les rayons de piquets se vident et les tuteurs se plantent au pied de chaque tomate comme une évidence. On passe des soirées à nouer, redresser, réparer les tiges cassées, convaincus que sans armature les plants ne tiendront pas.

Pourtant, la tomate supporte très bien de vivre couchée au sol, sans un seul tuteur. Une vieille technique de maraîcher, la plantation en tranchée, permet de la coucher sous la terre puis de la laisser courir sur un lit de paille, avec des récoltes bien plus abondantes.

Pourquoi coucher vos tomates change tout pour la récolte

La tomate, Solanum lycopersicum, n’est pas un petit arbuste mais une liane qui aime s’étaler. Sa tige forme des racines adventives dès qu’elle touche un sol frais et sombre. En l’enterrant à l’horizontale sur une vingtaine de centimètres, on obtient un peigne de racines qui explore beaucoup plus loin.

Par rapport à un plant posé droit dans un simple trou, ce système racinaire étalé a mieux encaissé les canicules et les arrosages espacés. Le feuillage reste vert plus longtemps, la floraison continue, et chaque plant peut nourrir davantage de grappes sans montrer de signe de fatigue.

Planter les tomates couchées pas à pas, sans un seul tuteur

Nous avons tous déjà repiqué des tomates bien droites contre un piquet ; ici, on change le geste. On espace les plants d’environ 1 m, on trace une tranchée de 20 cm, puis on couche la tige défeuillée sur une portion, en laissant seulement la tête dépasser et se redresser.

Après arrosage, les tiges se sont mises à courir ; c’est là que le paillage intervient. On étale 7 cm de paille ou de foin sec – « 7 cm, pas 3, pas 5 », rappelait Trucmania/Ouest-France – en laissant un cercle de terre nue au pied pour limiter mildiou et pourritures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tuteurs achetés 0 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En couchant la tige et en l’enterrant sur une vingtaine de centimètres, la tomate produit bien plus de racines adventives pour capter l’eau et les nutriments, tandis qu’un paillage d’environ 7 cm garde le sol frais et protège feuilles et fruits du sol humide. 💡 Le petit plus : Poser le paillage en deux fois, une fine couche puis un complément plus tard, aide à étouffer les dernières mauvaises herbes sans trop refroidir la terre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : coller la paille contre la tige ou se contenter de 2 ou 3 cm de paillis, trop fins et souvent détrempés, qui favorisent la pourriture du collet et le mildiou.

Gérer la « jungle » de tomates couchées tout l’été

Une tomate couchée occupe 1 m² et ressemble vite à une jungle rampante, mais elle demande moins de travail qu’un rang tuteuré. On peut garder trois ou quatre tiges principales, pincer quelques gourmands et simplement guider les branches sur le matelas de paille.

Avec ce sol frais, protégé et bien aéré grâce à un bon espacement, les plants ont mieux traversé vents, orages et pics de chaleur. En testant cette méthode sur quelques pieds seulement, beaucoup de jardiniers ont adopté ces tomates couchées plus robustes, généreuses et libérées de leurs tuteurs.