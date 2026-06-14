Tomates qui noircissent sur pied : cette erreur d’arrosage peut tout gâcher mais se corrige encore cet été

En plein été, vos tomates pourrissent sur pied avant même de rougir, laissant le potager en crise. Quels gestes poser dès cette semaine pour limiter les dégâts ?

Vous aviez déjà en tête vos salades de tomates, et puis, en faisant le tour du potager, la douche froide : certains fruits noircissent, se ramollissent, parfois avant même de rougir. L’impression que tout le travail du printemps se défait sur pied arrive très vite.

La bonne nouvelle, c’est qu’en été, la plupart des cas de tomates pourrissent sur pied se rattrapent si l’on agit vite. Trois grandes causes dominent : cul noir, champignons comme le mildiou, et excès d’eau. Une fois le bon coupable repéré, les bons gestes de la semaine peuvent vraiment sauver la récolte.

Reconnaître la pourriture avant qu’elle ne gagne tout le potager

Première étape, observer de près. Une tache noire, sèche, en creux, au bas du fruit évoque la pourriture apicale, qu’on appelle aussi cul noir : le feuillage reste globalement sain, les fruits au-dessus peuvent encore être beaux. Des taches brunes qui s’étalent sur feuilles et fruits, avec parfois un léger duvet, orientent vers le mildiou et d’autres champignons opportunistes. Des tomates fendues puis vite molles, surtout après un orage ou un arrosage copieux, signalent plutôt un excès d’eau et des racines à bout de souffle.

Cul noir : trouble de nutrition lié au stress hydrique et au transport du calcium , non contagieux.

et au transport du , non contagieux. Mildiou : maladie fongique qui se propage vite de feuille en feuille sous l’humidité.

Excès d’eau : racines asphyxiées, fruits éclatés puis envahis de pourriture.

L’INRAE, via sa plateforme Ephytia, rappelle que beaucoup de feuilles enroulées en juin traduisent un simple stress et non une soif dramatique. Beaucoup ont pourtant arrosé plus, noyant les racines et favorisant les pourritures. Les travaux du projet TomRes, qui a sélectionné 43 lignées plus tolérantes au stress eau + nutriments, vont dans le même sens : c’est la finesse de gestion de l’eau et de la fertilisation qui change tout.

Arrosage, sol, nutriments : les bons réglages dès cette semaine

Pour stopper la série noire, on commence par revoir l’arrosage. Mieux vaut apporter environ 5 L par plant en une seule fois, tous les 3 à 4 jours en sol léger et 5 à 7 jours en sol lourd, plutôt que de petites quantités quotidiennes. L’eau est donnée au pied, le matin, sans mouiller le feuillage. Ce rythme régulier apaise le stress hydrique et limite à la fois cul noir et champignons. Un bon paillage de 5 à 8 cm (paille, feuilles mortes, BRF) garde le sol frais sans excès, tout en réduisant les éclaboussures porteuses de spores.

Côté nutrition, nous avons tous déjà eu la main lourde sur les purins ou les engrais très riches en azote : résultats, beaucoup de feuilles, des fruits fragiles. En pleine fructification, on privilégie des apports plus équilibrés et un peu plus de potassium, utile à la mise à fruits. Pour le cul noir, un complément en calcium (chaux douce, coquilles d’œufs broyées, eau de cuisson des œufs non salée) aide, mais uniquement si le drainage du sol et l’arrosage sont déjà stabilisés. En sol lourd, on a aussi gratté et allégé la terre avec du compost mûr pour que les racines respirent enfin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée la majorité des fruits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En calant un arrosage régulier et profond, protégé par un paillage, le sol reste stable : ni coup de sec, ni noyade. Le calcium circule mieux vers les fruits, ce qui limite le cul noir, tandis que le feuillage moins humide freine le mildiou. C’est exactement le principe mis en avant par les recherches sur la tolérance au stress combiné chez la tomate. 💡 Le petit plus : enterrez un oya ou installez un goutte-à-goutte simple : l’eau suinte doucement au niveau des racines, sans jamais mouiller les feuilles, et peut réduire fortement la consommation d’eau tout en évitant les à-coups. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les petits arrosages quotidiens en arrosant aussi le feuillage, ou noyer les plants dès qu’une feuille s’enroule : c’est le combo idéal pour cumuler cul noir, mildiou et racines asphyxiées.

Une routine anti-pourriture pour tout le reste de l’été

Une fois l’urgence passée, on maintient simplement ce rythme : arrosage profond espacé, contrôle de l’humidité en enfonçant le doigt ou une petite pelle, paillage entretenu. Les fruits très atteints ont été retirés pour ne pas épuiser la plante, mais les grappes suivantes profitent de ce nouveau confort. Sous serre ou sous abri, on aère largement pour éviter la condensation qui relance le mildiou.

À plus long terme, quelques réflexes sécurisent vos étés suivants : rotation des cultures, amélioration progressive du sol avec compost, choix de variétés un peu plus tolérantes aux maladies. Avec ces ajustements, les tomates ont mieux encaissé les coups de chaud et les orages, et la récolte a continué jusqu’à la fin de la saison au lieu de s’arrêter net à la première pourriture.