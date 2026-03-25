Tonte de pelouse : cette erreur de paillage étouffe vos cultures sans que vous vous en rendiez compte

Au printemps, les tonnes de tonte de pelouse s’entassent alors qu’elles pourraient protéger potager, rosiers et verger. Une erreur de paillage fréquente transforme pourtant cet or vert en piège pour le sol.

Au retour du printemps, les tondeuses redémarrent et les tas d’herbe coupée s’accumulent au fond du jardin. Sur 1 000 m² de gazon, la première coupe peut produire près de 300 kg de tonte, dont environ 240 kg d’eau : une montagne de matière organique que beaucoup considèrent encore comme un déchet. Entre les voyages à la déchetterie et les tas laissés en boule, une partie de ce potentiel se perd.

Pourtant, cette tonte est un véritable or vert, idéale pour un paillage tonte de pelouse qui protège le potager et les arbres fruitiers. Le problème vient d’un geste très courant : utiliser cette herbe presque telle quelle, juste après la tonte, en pensant nourrir la terre. Beaucoup de jardiniers découvrent alors des plants qui jaunissent, une odeur de fermentation et un sol qui semble étouffé.

Cette erreur de paillage avec la tonte de pelouse qui étouffe les cultures

La tonte de gazon contient environ 80 % d’eau. Quand elle est étalée fraîche en couche épaisse au pied des légumes ou des rosiers, elle se tasse aussitôt sous son propre poids. En quelques heures, cette masse compacte forme une croûte presque étanche à l’air, monte en température et commence à fermenter. Résultat : les collets des plantes chauffent, les racines manquent d’oxygène et l’on obtient une bouillie verdâtre plutôt qu’un paillis protecteur.

Ce réflexe part souvent d’une bonne intention, celle de recycler immédiatement la tonte au jardin. Mais cette herbe, utilisée sans préparation, finit par asphyxier le sol et ruiner les efforts de toute une saison. Au passage, ceux qui déposent l’intégralité de la tonte à la déchetterie se privent d’une ressource gratuite, riche en azote et en eau, alors qu’elle pourrait nourrir le potager pendant des mois.

Préparer la tonte et arroser le sol : le duo gagnant pour un paillage tonte de pelouse réussi

Avant même de penser au paillage, les jardiniers expérimentés commencent par le sol. Ils désherbent la zone, puis l’arrosent généreusement pour gorger la terre d’eau en profondeur. Une fois en place, la couche de tonte joue en effet le rôle de couvercle : elle freine l’évaporation et empêche la pluie fine de pénétrer. Si la terre est déjà bien humide au départ, cette réserve restera disponible longtemps pour les racines.

La deuxième étape consiste à transformer la tonte fraîche en matière légère. On l’étale en fine couche au soleil, sur une bâche ou directement sur le sol, puis on la retourne une ou deux fois par jour pendant quelques jours. Quand elle ressemble à un foin sec qui ne colle plus, elle peut servir de paillage tonte de pelouse. On vise alors 5 à 7 cm d’épaisseur au potager, voire 10 cm autour des tomates ou courgettes très gourmandes en eau.

Où installer un paillage de tonte de pelouse pour qu’il soit vraiment utile

Au potager, ce tapis d’herbe sèche posé entre les rangs protège les légumes du soleil : tomates, courgettes, concombres ou salades gardent des racines au frais même lors des pics de chaleur. Autour des arbres fruitiers et des rosiers, on peut monter jusqu’à 10 à 15 cm de tonte bien sèche : la terre reste humide, les mauvaises herbes régressent et, en se décomposant, cette couverture libère peu à peu des nutriments.