Trois poules au jardin : cette formalité en mairie que tant zappent les expose à la grippe aviaire

À l’automne 2025, un père de famille et ses trois poules de jardin se retrouvent dans le viseur de la grippe aviaire. Que change soudain l’obligation de les déclarer en mairie ?

Trois poules, un petit cabanon acheté en promo, les enfants qui courent chercher leurs œufs le dimanche matin… La scène a tout d’une carte postale. Comme beaucoup de particuliers, ce voisin a posé son poulailler au fond du jardin, sans prévenir personne, persuadé que les démarches étaient réservées aux “vrais” éleveurs.

Le renard l’inquiétait un peu, les vacances aussi, mais sûrement pas les canards sauvages ni les grues cendrées. Pourtant, à l’automne, quand les oiseaux migrateurs ont commencé à descendre le long du couloir atlantique, c’est bien la grippe aviaire qui s’est rapprochée de ses trois poules. Et là, ce n’est plus une histoire de grillage, mais de formulaire.

Trois poules au fond du jardin… et un blanc côté mairie

En France, dès le premier oiseau de basse-cour, la situation change : l’arrêté du 24 février 2006 prévoit le recensement de toutes les volailles via le formulaire Cerfa n°15472. Poules, mais aussi canards, oies, dindes ou pigeons élevés dehors sont concernés, sans seuil minimal. Seuls les oiseaux gardés en permanence à l’intérieur de la maison échappent à la règle.

La démarche est gratuite et rapide, en mairie ou en ligne sur MesDémarches.agriculture.gouv.fr. Chaque commune tient un registre que le préfet et la Direction départementale de la protection des populations consultent en cas d’épidémie. Une basse-cour non déclarée, elle, reste invisible : aucun message d’alerte, aucune visite vétérinaire possible si un foyer d’influenza aviaire se déclare à quelques kilomètres.

Déclarer ses poules à la mairie : la formalité qui change tout

Nous avons tous déjà laissé traîner un papier administratif en nous disant “on verra plus tard”. Ici, ce petit retard peut coûter cher aux animaux. Le Cerfa 15472 demande simplement vos coordonnées, l’adresse du poulailler, les espèces et le nombre approximatif d’oiseaux. Rien à voir avec les impôts, tout à voir avec la surveillance sanitaire organisée par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Santé publique France.

Concrètement, pour notre voisin aux trois poules, se mettre en règle a tenu en quelques gestes :

Télécharger ou récupérer le Cerfa 15472 en mairie.

Cocher “détention non commerciale”, indiquer “poules pondeuses”, le nombre et la localisation du poulailler.

Déposer le document à la mairie ou l’envoyer à la DDPP, puis garder une copie avec les papiers de la maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Recenser la basse-cour met vos poules sur les radars sanitaires, et quelques gestes de biosécurité coupent les principaux chemins du virus entre oiseaux sauvages et jardin. 💡 Le petit plus : profiter du passage en mairie pour demander le règlement sanitaire départemental et vérifier que le poulailler respecte bien les distances avec le voisinage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser des poules non déclarées en plein air à l’automne, sans filet ni abri, alors que des foyers de grippe aviaire sont signalés dans la région.

À l’arrivée des oiseaux migrateurs, ce qui protège vraiment vos trois poules

De septembre à décembre, les couloirs de migration sont en pleine activité. Lors des dernières vagues, la France a longtemps été en niveau de risque “élevé”, avec obligation de claustrer ou de couvrir par des filets toutes les volailles, même en dessous de 50 sujets. Les œufs et la viande sont restés sans danger pour la consommation, mais des milliers d’oiseaux ont été touchés.

Aujourd’hui, le niveau officiel est “négligeable”, mais la saison de surveillance court d’août à fin juillet. D’ailleurs, le site agriculture.gouv.fr permet de vérifier le niveau avant de rouvrir grand le parcours. Au quotidien, nourrir et abreuver sous abri, éviter les flaques, nettoyer bottes et matériel, surveiller toute mortalité anormale, appeler un vétérinaire ou la DDPP si quelque chose cloche, et signaler tout oiseau sauvage mort à l’Office français de la biodiversité restent les meilleurs réflexes pour que les œufs des enfants riment avec tranquillité.