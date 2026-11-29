Venue d’Amérique du Sud, la vigne escargot envoûte les jardiniers français avec ses fleurs spiralées au parfum de jacinthe. Mais cette liane tropicale capricieuse impose quelques règles avant de s’inviter au jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Vigna caracalla 🌸 Nom courant vigne escargot, haricot caracolle 📏 Dimensions 3 à 6 m de long (jusqu’à 8-9 m en climat doux) x 2 à 3 m d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil à mi-ombre lumineuse, endroit chaud et abrité ❄️ Rusticité Jusqu’à -5/-6 °C en pointe, à hiverner hors gel dans la plupart des régions 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, vert, en trois folioles

Sur les réseaux comme dans les allées des jardineries, ces derniers mois, une liane inconnue a volé la vedette aux traditionnelles glycines et chèvrefeuilles. Ses boutons en spirale évoquent de petites coquilles, comme si une ribambelle d’escargots s’était accrochée à la pergola.

Derrière ce look presque graphique se cache Vigna caracalla, une liane originaire d’Amérique centrale et du Sud qui intrigue de plus en plus les jardiniers français. Surnommée vigne escargot, elle promet un décor luxuriant et parfumé… à condition de respecter son tempérament de tropicale frileuse.

Vigne escargot : une grimpante spectaculaire et très parfumée

Botaniquement, la vigne escargot est une plante grimpante de la famille des Fabacées, comme les pois de senteur. Ses tiges volubiles s’enroulent toutes seules autour d’un grillage, d’une pergola ou d’un treillage et peuvent couvrir rapidement un mur nu ou masquer un vis-à-vis.

De juillet à octobre, elle se couvre de grappes de fleurs blanches, lilas et jaune, dont les boutons s’enroulent en véritable tire-bouchon. Le spectacle visuel est doublé d’un parfum envoûtant : « Elle est aussi très parfumée avec une odeur qui est souvent comparée à celle de la jacinthe », selon Camille Georges, fleuriste et scénographe du studio Kupalami, citée par Le Parisien.

Où et comment la cultiver en France sans la voir geler

Cette liane tropicale a été cultivée partout en France, mais pas de la même façon. En climat méditerranéen ou sur les façades océaniques très douces, elle tient parfois en pleine terre, contre un mur chaud, au sol léger et bien drainé. Ailleurs, mieux vaut la traiter comme une vedette en pot à rentrer dès que les températures approchent 0 °C.

La vigne escargot aime la lumière : plein soleil non brûlant ou mi-ombre lumineuse, surtout sur balcon urbain où les pots chauffent vite. Nous avons tous déjà vu une belle plante griller en une journée ; ici, on vise un sol humifère, frais mais jamais détrempé, et des arrosages réguliers l’été, plus espacés dès que la fraîcheur revient.

La faire durer et refleurir : gestes clés et petites astuces

Au printemps, on installe le jeune plant dans un grand pot percé, avec un terreau de qualité et une bonne couche de drainage. Un support solide est indispensable dès le départ : arceaux, câbles ou treillage que l’on aide la tige à attraper les premières semaines. En pleine saison, sa croissance a déjà atteint plusieurs mètres et certains pépiniéristes notent des pointes d’une trentaine de centimètres par jour.

En automne, on rentre le pot dans une pièce claire, hors gel, idéalement autour de 10 à 15 °C. Le feuillage jaunira parfois, c’est normal : on réduit simplement les arrosages, sans laisser la motte se dessécher complètement. Au fil des années, les jardiniers conquis la multiplient par semis, bouturage ou marcottage pour offrir cette liane étonnante à leurs proches… et composer, petit à petit, un coin de jardin qui sent la jacinthe en plein cœur de l’été.