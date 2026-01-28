Voici les 10 fruitiers que les débutants doivent absolument planter cet hiver pour récolter dès la première année

Même sans expérience, ça marche : des novices récoltent leurs premiers fruits bien plus vite qu'ils ne le pensaient. L'idée qu'un verger exige dix ans de patience est fausse pour plusieurs espèces. En choisissant des variétés à mise à fruit rapide, on peut viser des cueillettes l'été suivant.

L'hiver, quand les arbres sont au repos, reste le meilleur moment pour planter ces champions. En pot ou à racines nues, ils s'enracinent tranquillement avant le printemps et se concentrent vite sur la fructification. Objectif : créer un petit verger express en misant sur dix fruitiers très précoces.

Petits fruits : les fruitiers idéaux pour récolter dès la première année

Les petits fruits rouges sont les plus rapides à remercier le jardinier débutant. Un fraisier remontant planté en hiver ou au début du printemps, en godet, donne ses premières fraises en mai ou juin et souvent jusqu'aux gelées. Le framboisier remontant, comme Heritage ou Bliss, produit dès la fin de l'été sur les pousses de l'année.

Groseillier et cassissier complètent ce quatuor gagnant. En choisissant des sujets de deux ou trois ans en conteneurs de 2 à 5 litres, déjà porteurs de boutons floraux, on récolte quelques grappes dès le premier été. La pleine générosité arrive l'année suivante, souvent plusieurs kilos sur un seul arbuste bien conduit.

Pêcher Amsden, prunier Golden Japan et cerisier Burlat : des arbres fruitiers qui vont vite

Parmi les arbres à noyaux, le pêcher 'Amsden' est l'un des plus pressés. Cette variété ancienne à chair blanche peut donner quelques fruits dès la première ou la deuxième année, avec une récolte qui commence vers juin ou début juillet. Un abricotier précoce, comme Bulida ou Précoce de Saumur, fructifie lui aussi très vite sur bois jeune si l'exposition est bien ensoleillée et abritée.

Le prunier 'Golden Japan' impressionne par sa croissance vigoureuse et sa mise à fruit rapide. Planté en hiver, il peut offrir de grosses prunes jaunes, juteuses et sucrées dès la mi juillet, souvent en deux ou trois ans. Le cerisier 'Burlat', greffé sur un porte greffe de vigueur moyenne et vendu déjà formé, donne ses premiers bigarreaux fin mai ou début juin sans trop se faire attendre.

Vigne, figuier et gestes de plantation pour réussir son verger express

La vigne de table, chasselas ou muscat, s'installe très bien contre un mur exposé au sud. Un plant bien raciné en pot, déjà charpenté, peut porter ses premières grappes dès l'automne suivant. Le figuier bifère, comme Goutte d'Or ou Brown Turkey, donne souvent des figues dès l'été qui suit la plantation si le sujet en conteneur porte déjà de petites figues fleurs.

Pour profiter de ces fruitiers rapides, la plantation doit être soignée. Pralinage des racines nues, trou large, apport de compost bien mûr au fond sans contact avec les racines, arrosage copieux de 10 à 20 litres puis paillage épais : ces gestes simples suffisent à lancer votre fraisier, vos arbustes à baies, vos pêchers, pruniers, cerisiers, vignes et figuiers vers une récolte très proche.