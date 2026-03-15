Si les crampes nocturnes vous réveillent, ce geste de 20 secondes des sportifs avant de dormir change tout

Crampes nocturnes au mollet, réveils en sursaut, nuits hachées : ce scénario vous est familier. Des sportifs de haut niveau appliquent un geste simple avant de dormir qui change tout.

Il est 3 heures du matin, votre mollet se fige et une douleur fulgurante vous arrache au sommeil : la crampe nocturne a encore frappé. Cette contraction brusque, impossible à contrôler, touche autant les dormeurs sédentaires que les champions, capables eux aussi de voir une course gâchée.

Pour limiter ces réveils en sursaut, les sportifs misent sur un rituel très simple avant de se coucher : préparer le muscle au repos comme on termine un entraînement. Un court étirement ciblé du mollet, associé à une bonne hydratation, suffit souvent à calmer les nerfs trop excités. Ce geste simple peut changer vos nuits.

Crampes nocturnes : quand le muscle reste en mode alerte

Pendant le sommeil, le corps se relâche, mais certaines fibres restent contractées, surtout après une journée très active ou, au contraire, passée assis. Si le mollet demeure en position raccourcie, un court-circuit neuromusculaire se déclenche et le muscle se met à se contracter brutalement. La douleur vous réveille avant même que le cerveau comprenne ce qui se passe.

Le marcheur français Aurélien Quinion l’a vécu au pire moment : en tête sur le 35 km des Mondiaux de Tokyo, il a dû s’arrêter environ 2min30 à cause de crampes terribles. « J’essaye de me calmer, de respirer, de relâcher. Ca a duré super longtemps, 2min30, c’est comme si j’avais pris une pénalité », a raconté Aurélien Quinion à RMC Sport.

Avant de dormir, le geste des sportifs pour détendre le mollet

Les entraîneurs insistent sur un retour au calme, pas seulement après l’effort mais aussi avant le coucher. Debout face à un mur, mains à hauteur d’épaules, avancez une jambe et reculez l’autre, talon bien posé au sol. Pliez légèrement la jambe avant, gardez l’autre tendue et sentez l’étirement du mollet vingt secondes en respirant profondément.

Répétez de l’autre côté puis faites quelques flexions-extensions de chevilles au bord du lit. Les sportifs ajoutent souvent un massage rapide des mollets et une source de chaleur, comme une douche ou une bouillotte, pour aider les fibres à se relâcher. Un verre d’eau tempérée une trentaine de minutes avant de se coucher complète ce trio chaleur, étirement, hydratation.

Hydratation, jus de cornichon et crampes nocturnes : ce que font les pros

Un muscle bien hydraté, riche en minéraux comme le sodium et le potassium, se contracte et se relâche plus facilement. Certains champions, tels le cycliste Tadej Pogačar ou le tennisman Carlos Alcaraz, utilisent même un shot de jus de cornichon pendant l’effort. Des travaux ont montré que ce jus pouvait être plus efficace qu’un placebo pour traiter les crampes, à condition d’être bu pur et en très petite quantité.

Le médecin @drjoe_md rappelle que « boire du jus de cornichon pour les crampes menstruelles peut effectivement être efficace grâce à sa forte teneur en électrolytes », qui « peuvent aider à soulager les contractions musculaires », a-t-il expliqué, cité par Allodocteurs. Il recommande aussi « d’en consommer avec modération, car sa teneur élevée en sodium peut présenter des risques pour certaines personnes souffrant de problèmes de santé ». Pour les crampes nocturnes, beaucoup de médecins misent sur l’eau, ce petit étirement de sportif et, si besoin, un peu de chaleur locale, en conseillant une consultation si les crises deviennent fréquentes.