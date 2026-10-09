Vos géraniums font grève ? Cette erreur d’entretien bloque la refloraison, ce geste simple change tout

Les Pelargonium de balcon s'essoufflent souvent au cœur de l'été, malgré arrosages et engrais. Un simple geste sur les fleurs fanées change pourtant la saison.

Au début de l’été, les jardinières débordent de couleurs, puis soudain les « géraniums » semblent faire la grève des fleurs. On arrose, on ajoute de l’engrais, rien n’y fait : les bouquets restent ternes, les pétales collent après la pluie et la magie du balcon s’estompe.

Dans la plupart des cas, le problème ne vient pas de l’eau, mais de ces bouquets défraîchis qu’on laisse en place. Un simple geste sur les hampes fanées suffit à relancer une nouvelle vague de fleurs et à garder des géraniums de balcon beaux plus longtemps. Reste à savoir comment le faire sans abîmer la plante.

Quand les fleurs fanées épuisent vos géraniums de balcon

Le « géranium » de balcon est en réalité un Pelargonium, très généreux mais vite encombré par ses anciennes floraisons. Chaque boule de fleurs est portée par une longue hampe. Une fois la floraison terminée, si cette tige reste en place, la plante commence à former des graines et y consacre une bonne partie de son énergie.

La Royal Horticultural Society rappelle que ces hampes doivent être retirées entièrement, pas seulement les pétales. Les bouquets bruns qui s’accumulent alourdissent la silhouette, ralentissent la refloraison et gardent l’humidité, surtout après une averse ou dans des jardinières très serrées sur balcon.

Le bon geste : retirer toute la hampe fanée, au plus près de la base

Nous avons tous déjà simplement pincé les pétales fanés pour « faire propre ». Or, pour vraiment retirer les fleurs fanées des géraniums, il faut suivre la hampe florale entre les feuilles, jusqu’à l’endroit précis où elle rejoint la tige principale. Là, on saisit la tige entre deux doigts et on l’incline doucement vers le bas : elle se détache net, sans arracher les jeunes boutons autour.

Si la tige est fibreuse ou résiste, un petit sécateur propre fait le travail, en coupant au ras de la base, sans blesser les pousses voisines. Ce geste s’effectue de préférence par temps sec, en milieu de journée. Dès qu’un bouquet commence vraiment à sécher, on le retire : la plante n’a plus à nourrir cette hampe inutile et peut préparer de nouveaux boutons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Temps nécessaire 2 min / semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant toute la hampe, la plante arrête de produire des graines et réoriente sa sève vers de nouveaux boutons, tout en éliminant les tissus humides qui favorisent la botrytis. 💡 Le petit plus : profiter de ce geste pour enlever aussi les feuilles jaunes et vérifier rapidement l’humidité du substrat. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’arracher quelques pétales ou d’augmenter l’arrosage en laissant toutes les hampes en place.

Une routine express pour des géraniums plus florifères et plus sains

L’Illinois Extension rappelle que retirer régulièrement fleurs et feuilles brunies limite la pourriture grise, ou botrytis, qui adore les zones humides et mal aérées. Une petite tournée deux ou trois fois par semaine suffit : on enlève les hampes fanées, on jette un œil aux taches suspectes et aux éventuels parasites.

Autour de ce geste, quelques bases restent indispensables : beaucoup de lumière, un substrat bien drainé, des arrosages modérés sans détremper les racines et une fertilisation douce en période de croissance. Avec cette combinaison simple, les Pelargonium gardent leurs fleurs jusqu’aux premières fraîcheurs, sans entretien compliqué ni corvées interminables.