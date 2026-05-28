Vous utilisez encore des thuyas contre les voisins ? Ce buisson méconnu pousse deux fois plus vite et sans entretien

Entre vis-à-vis gênants et haies de thuyas qui dépérissent, beaucoup cherchent une autre solution. Et si l’amélanchier du Canada transformait votre terrasse en cocon végétal en une saison ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Amelanchier canadensis 🌸 Nom courant Amélanchier du Canada 📏 Dimensions 2 à 4 m de haut x 1,5 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité -25 °C à -28 °C 🍂 Feuillage Caduc

Le café du matin en terrasse, le chant des oiseaux… et le regard insistant du voisin du dessus. Pendant des années, la réponse toute trouvée s’appelait haie de thuyas, ce mur vert qui promettait l’intimité. Aujourd’hui, ces remparts fatigués brunissent, se dégarnissent et lassent les jardiniers.

Dans les familles, une phrase revient, rapportée par Pause Maison : « Plante celui-là, dans six mois tu ne verras plus personne ». Derrière cette promesse se cache un arbuste oublié, un buisson brise-vue capable de gagner près de 2 m en une saison si le sol est bien préparé, tout en demandant à peine plus de soins qu’une vivace.

Pourquoi les thuyas ne sont plus les chouchous des jardins

Le thuya a longtemps séduit par sa pousse rapide et son feuillage persistant. Mais, comme le résume le livret de Haies Vives d’Alsace, ce n’est qu’un « mur de béton vert ». Presque pas de fleurs, ni de fruits, un sol acide et sombre : pour la faune, cette clôture ressemble à un désert.

Nous avons tous déjà pesté contre ces tailles à répétition qui jaunissent les pointes et remplissent la remorque de déchets difficiles à composter. Affaiblies, les haies de thuyas se sont souvent fait attaquer par des champignons et ravageurs, laissant des trous bruns peu flatteurs dans le paysage.

L’amélanchier du Canada, le buisson qui cache sans assombrir

Face à ces murs oppressants, l’amélanchier du Canada joue la carte de la légèreté. Ses fines branches forment un nuage qui brouille la vue mais laisse passer la lumière. Assis sur la terrasse, on se sent enveloppé, jamais enfermé. En quelques années, il atteint 2 à 4 m de haut et forme un rideau souple.

Au printemps, une floraison blanche légère attire abeilles et autres pollinisateurs.

En été, des baies sucrées nourrissent les oiseaux et peuvent être cueillies pour la cuisine.

En automne, un feuillage cuivré à écarlate offre un spectacle que le thuya n’a jamais su donner.

Autre atout majeur : sa rapidité. Bien installé dans un sol vivant, enrichi en compost et protégé par un paillage, un jeune sujet a pu gagner jusqu’à 2 m en une saison estivale selon plusieurs retours de jardiniers. De quoi casser un vis-à-vis gênant bien plus vite qu’avec une haie de conifères. En haie libre le long d’une clôture, cet amélanchier pour haie remplace sans effort une palissade entière.

Planter et entretenir l’amélanchier pour une intimité presque sans effort

Nous avons tous déjà planté un arbuste à la va-vite, avant de le voir végéter des années. Avec l’amélanchier, tout commence par un grand trou ameubli, garni de compost bien mûr et, si possible, d’un peu de corne broyée. On arrose à la plantation, puis on étale un paillage épais de copeaux ou de broyat.

Les six à huit premières semaines, comptez environ 10 à 15 litres d’eau par pied, deux soirs par semaine, le temps que les racines s’ancrent. Ensuite, l’arbuste vit quasiment sa vie : un sol simplement frais, une poignée de compost au printemps et quelques branches mortes à couper, en évitant surtout de le tailler au carré comme un thuya.