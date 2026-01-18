Beignets-d-aubergines

Préparation

Pour 4 Personne(s)

Temps de pr?paration : 10 min Temps de cuisson : 15 min

Ingr?dients

- aubergine : 2 - farine : 250 g- eau : 50 cl- curcuma en poudre : 1 pinc?e- sel : 1 c. ? caf?- poivre du moulin- huile de friture Accord vin :un C?tes de bourg (rouge, Bordelais)

Pr?paration

Pr?parez la p?te en m?langeant l'eau, la farine, le sel, le curcuma et du poivre.P?trissez bien.Pendant ce temps nettoyez les aubergines et coupez-les en rondelles.Faites chauffer l'huile de friture.Trempez chaque rondelle d'aubergines dans la p?te et faites-les frire dans l'huile.Passez quelques instants sur du papier absorbant et servez aussit?t.

