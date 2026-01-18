Brochettes de foie gras aux raisins !Mis à jour le 18 janvier 2026
Brochettes de foie gras aux raisins ! - Un recette d?licieuse ? savourer entre amis ! Pour ?pater votre entourage.. Jouez l? tr?s pro en faisant vous-m?me votre terrine de foie gras ou trichez un peu en l'achetant toute pr?te, vous irez 5 fois plus vite !
Préparation
Pour 6 Personne(s)
Temps de pr?paration : 25 min Temps de cuisson : 25 min Temps de repos : 1 nuit
Ingr?dients
- foie gras (de 600 g environ) : 1 - sel : 8 g- poivre : 1 g- sucre : 1 g- armagnac : 3 c. ? soupe- raisin (de 500 g environ) : 1 grappe- Accord vin :un gewurztraminer vendange tardive (Blanc, Alsace)
La veille, pr?parez la terrine de foie gras : s?parez les 2 lobes du foie gras ? la main. A l'aide d'un petit couteau ? lame fine, d?nervez-le enti?rement. Mettez les lobes dans un plat creux et assaisonnez-le de sel, poivre et sucre. Mettez-le au frais pendant 1 h environ. Pr?chauffez le four th.4 (120deg C). Tassez les 2 lobes l'un par dessus l'autre dans une terrine. Arrosez-les d'Armagnac. Couvrez. Mettez la terrine dans un plat creux rempli d'eau et enfournez. Faites cuire au bain-marie pendant 25 min. Sortez la terrine du four et laissez-la refroidir. Puis posez une planchette par dessus avec un poids et mettez au frais 12 h. La terrine peut se conserver ainsi pendant 10 jours. Le jour m?me, lavez et ?grainez le raisin. Coupez chaque grain en 2. Coupez la terrine en tranches ?paisses puis chaque tranche en 2 dans la diagonale.
Piquez les triangles de foie gras et les demi raisins en alternance sur une petite brochette en bois. Posez-les dans un plat et couvrez de film alimentaire. Gardez au frais jusqu'au moment de servir avec une salade en accompagnement.
