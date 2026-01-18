Brochettes de foie gras aux raisins !

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 25 min Temps de cuisson : 25 min Temps de repos : 1 nuit

Ingr?dients

- foie gras (de 600 g environ) : 1 - sel : 8 g- poivre : 1 g- sucre : 1 g- armagnac : 3 c. ? soupe- raisin (de 500 g environ) : 1 grappe- Accord vin :un gewurztraminer vendange tardive (Blanc, Alsace)

Pr?paration

La veille, pr?parez la terrine de foie gras : s?parez les 2 lobes du foie gras ? la main. A l'aide d'un petit couteau ? lame fine, d?nervez-le enti?rement. Mettez les lobes dans un plat creux et assaisonnez-le de sel, poivre et sucre. Mettez-le au frais pendant 1 h environ. Pr?chauffez le four th.4 (120deg C). Tassez les 2 lobes l'un par dessus l'autre dans une terrine. Arrosez-les d'Armagnac. Couvrez. Mettez la terrine dans un plat creux rempli d'eau et enfournez. Faites cuire au bain-marie pendant 25 min. Sortez la terrine du four et laissez-la refroidir. Puis posez une planchette par dessus avec un poids et mettez au frais 12 h. La terrine peut se conserver ainsi pendant 10 jours. Le jour m?me, lavez et ?grainez le raisin. Coupez chaque grain en 2. Coupez la terrine en tranches ?paisses puis chaque tranche en 2 dans la diagonale.

Piquez les triangles de foie gras et les demi raisins en alternance sur une petite brochette en bois. Posez-les dans un plat et couvrez de film alimentaire. Gardez au frais jusqu'au moment de servir avec une salade en accompagnement.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com