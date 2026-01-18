Bruschetta-Italienne

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 10 min Temps de cuisson : 10 min Temps de repos : 5 min

Ingr?dients

-pain de campagne : 6 tranches- tomate : 4 - mozzarella : 300 g- ail : 2 gousses- huile d'olive : 6 c. ? soupe- basilic : 20 feuilles- sel, poivre Accord vin :- Un Costi?res de n?mes (Rouge, Languedoc Roussillon)- Un Montagne saint-?million (Rouge, Bordelais)- Un Bellet (Rouge, Provence)

Pr?paration

Pelez, ?p?pinez les tomates et d?coupez-les en fines rondelles. D?coupez la mozzarella en tranches. Faites griller le pain au four sur une seule face.Laissez-le refroidir avant de le frotter avec l'ail sur une seule face. D?posez sur un plat du c?t? grill?. Arrosez avec la moiti? de l'huile d'olive. R?partissez les rondelles de tomates sur les tranches de pain. Ajoutez les tranches de mozzarella par-dessus. Enfournez sous le gril 3 min. Servez ti?de apr?s avoir parsem? chaque tranche de basilic.

