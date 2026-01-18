Cailles-aux-amandes-et-raisins

Préparation

Pour 4 Personne(s)

Temps de pr?paration : 10 min Temps de cuisson : 40 min

Ingr?dients

- caille : 4 - amandes : 500 g- raisins noirs : 1 grappe- pain de mie : 4 tranches- huile d'olive : 2 c. ? soupe- beurre : 60 g- vin blanc sec : 1 verre- salade de pourpier- sel, poivre

Accord vin :Un Chablis (Blanc, Bourgogne)

Pr?paration

Pr?chauffez le four ? 180degC (th.6).

Salez et poivrez l'int?rieur des cailles, beurrez-les l?g?rement mettez-les dans un plat allant au four et faites-les cuire 25 minutes en ajoutant du beurre ? mi-cuisson et en arrosant de quelques cuiller?es d'eau bouillante.

D?cortiquez les amandes et faites-les dorer ? la po?le avec un peu de beurre.

Taillez le pain de mie en forme de coeur ou en triangles, faites-les dorer dans l'huile chaude, ?gouttez, r?servez.

D?graissez le jus de cuisson des cailles, d?glacez au vin blanc, faites r?duire, ajoutez les raisins dans la sauce.

Dans 4 assiettes disposez les feuilles de pourpier, les croutons, posez-y les cailles, arrosez de sauce aux raisins et d?corez avec les amandes.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com