Carbonara sans pâtes : ce légume de printemps crémeux et léger qui bluffe tous les invités ce soir

Au prochain dîner de printemps, vos invités croiront déguster une carbonara classique. Comment ces poireaux façon carbonara, sans pâtes, peuvent-ils les tromper ainsi ?

Sur la table, tout y fait penser : les assiettes creuses, le parfum de lardons fumés, la sauce bien brillante qui nappe des rubans blancs. On s’attend à une énième assiette de spaghetti, on salive déjà, et pourtant quelque chose cloche sans que l’on sache quoi. Cette fois, la mythique carbonara se fait crémeuse, légère et surtout sans pâtes, pour un vrai tour de passe-passe en cuisine.

Au cœur de ce plat, un légume de printemps pris pour des tagliatelles fines, juste saisi au beurre puis enrobé d’une sauce aux jaunes d’œufs, au pecorino et à la crème fraîche. Le résultat trompe l’œil et les papilles : les convives jurent manger une carbonara classique avant de découvrir qu’ils dégustent un légume fondant. Et tout repose sur quelques gestes très simples, mais précis.

Une carbonara de poireaux sans pâtes, bluffante et beaucoup plus légère

Dans cette version, les pâtes disparaissent au profit des blancs de poireaux, détaillés en longues tagliatelles de poireaux de 5 mm de large. Une fois sautés trois à quatre minutes, ils restent souples mais encore légèrement croquants, presque al dente. La sauce, elle, reprend les codes de la carbonara : jaunes d’œufs, pecorino râpé, crème fraîche épaisse et poivre du moulin, plus des lardons ou du guanciale bien grillés.

Le poireau change tout dans l’équilibre du plat. Ce légume affiche environ 31 calories pour 100 g, contre une assiette de pâtes bien plus riche en glucides. On garde donc le plaisir du fromage et des lardons, mais avec une base plus légère, riche en fibres et en minéraux. La sensation en bouche reste généreuse, sans cette lourdeur qui peut suivre une carbonara traditionnelle.

Les gestes clés pour réussir la carbonara de poireaux à la maison

Tout commence sur l’étal : on choisit quatre poireaux de taille moyenne, au blanc net, sans vert. On ne garde que cette partie, fendue dans la longueur puis taillée en rubans de 5 mm. Après un rinçage à l’eau froide, les tagliatelles sèchent sur du papier absorbant, puis cuisent au beurre trois à quatre minutes pour rester croquantes.

Pendant ce temps, 100 g de lardons ou de guanciale dorent à sec dans une poêle, jusqu’à devenir croustillants ; on garde leur gras. Hors du feu, on fouette 2 jaunes d’œufs avec 80 g de pecorino râpé, 2 cuillères de crème fraîche épaisse et du poivre. La règle est simple : la sauce œufs-fromage ne doit jamais toucher la flamme, la chaleur vient seulement des poireaux et des lardons.

Assemblage, service et effet wahou autour de cette carbonara sans pâtes

Pour assembler, on remet les poireaux chauds dans la grande poêle, feu éteint, on ajoute lardons et gras de cuisson, puis on verse la sauce en remuant sans arrêt. Selon la texture, une ou deux cuillères d’eau de cuisson des poireaux rendent le tout encore plus nappant.

Une fois à table, les rubans s’enroulent à la fourchette comme de vraies pâtes, parsemés de poivre noir concassé, de persil et de pecorino. « C’est quoi, au juste ? », s’étonne un convive dans le récit proposé par Journal des Seniors. On sert avec une salade verte vinaigrée, du pain grillé et un verre de vin blanc.