Ce sapin feuilleté de Noël pour l’apéritif va faire oublier le vrai sapin et cache trois garnitures ultra gourmandes

Sur la table de fête, le sapin ne se contente plus de trôner au salon. Il s’invite aussi à l’apéritif, en version croustillante, prête à être déchirée à la main. Dans l’Oise, le producteur Vincent Vecten rappelle que "Le sapin naturel, c’est la star de Noël, sourit-il. Malgré le contexte économique compliqué, il reste incontournable.", a-t-il confié au Parisien. En cuisine, une autre star s’impose pourtant.

Ce sapin feuilleté de Noël, doré à souhait, se partage dès la sortie du four et se garnit selon les envies : jambon cru et comté, pesto parfumé ou saumon fumé citronné. Le principe reste ultra simple, l’effet visuel bluffant. Il suffit de quelques gestes pour transformer deux pâtes feuilletées en centre de table spectaculaire.

Le sapin feuilleté de Noël, nouvelle star de l’apéritif

Alors que les producteurs retardent la coupe des vrais sapins, "Avec le réchauffement climatique, on retarde le plus possible, explique-t-il. Là, on est dans les bonnes dates. À l’intérieur d’une maison, le sapin va sécher, même si le Nordmann dure plus longtemps que l’épicéa." En attendant que le roi du salon perde ses épines, la version comestible met tout le monde d’accord pour un apéritif de Noël convivial.

La base ne change pas : deux pâtes feuilletées rondes ou rectangulaires, prêtes à dérouler, et un jaune d’œuf battu avec un peu d’eau pour la dorure. On étale la première pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis on découpe un grand sapin stylisé, en triangle surmonté d’un tronc, avant de reproduire exactement la même forme dans la seconde pâte.

Trois garnitures ultra gourmandes pour un sapin à partager

Une fois la forme dessinée, place au choix de la garniture. Trois versions salées se prêtent particulièrement bien à ce sapin feuilleté apéritif :

Sapin jambon cru, comté, moutarde à l’ancienne : moutarde fine sur la base, lanières de jambon sec et pluie de comté râpé.

Sapin pesto vert, pecorino et pignons : pesto maison ou en pot, pecorino râpé, pignons grillés pour le croquant.

Sapin saumon fumé, cream cheese, aneth et citron : cream cheese tartiné, lamelles de saumon fumé, aneth ciselée et zeste de citron.

Dans les trois cas, on étale la farce sur le premier sapin, on recouvre avec le second en soudant bien les bords, puis on trace les branches tous les 2 cm avec un couteau avant de torsader délicatement chaque bande. Un pinceau de jaune d’œuf, et le sapin file au four préchauffé à 200 °C, chaleur tournante, pour 20 minutes. Version jambon, il se sert avec une salade de roquette croquante ; au pesto, avec un dip au yaourt citronné ; au saumon, avec quelques blinis tièdes.

Les secrets pour un sapin feuilleté croustillant et futé

Pour un feuilletage bien gonflé et craquant, mieux vaut prendre le temps de bien souder les contours et les extrémités des branches avant la torsade. La cuisson à 200 °C en chaleur tournante assure une coloration uniforme ; dès la sortie du four, chaque branche se détache à la main, ce qui en fait un apéritif de Noël particulièrement ludique. Présenté sur une grande planche, décoré de brins de romarin et de quelques baies roses, il remplace presque le centre de table.

Côté organisation, on peut préparer entièrement le sapin feuilleté la veille : découpe, garniture, torsades, puis passage au réfrigérateur sur sa plaque. Il suffira de le dorer juste avant de l’enfourner pour obtenir un résultat aussi croustillant que si tout venait de l’atelier d’un pâtissier. Libre à chacun de varier les plaisirs avec du speck ou du magret fumé, de la raclette ou du reblochon, une tapenade ou des restes de légumes rôtis pour une version pas chère et anti-gaspi. Un rituel qui peut facilement revenir chaque année, avec une surprise différente au cœur des branches.