Ces 5 accompagnements de Noël ultra faciles vont voler la vedette à votre volaille (et tout changer à table)

À l’approche du réveillon, on parle souvent de la dinde farcie, du chapon ou de la pintade, mais beaucoup se demandent encore quel accompagnement volaille Noël servir. Entre marrons, haricots verts et sempiternels gratins, la table finit parfois par se ressembler d’une année sur l’autre. Vous avez envie de garder la magie d’un repas de fête sans passer la journée en cuisine, tout en surprenant vos invités avec autre chose que le duo purée de pommes de terre et poêlée de légumes.

Bonne nouvelle : cinq garnitures festives, simples à réaliser et pleines de caractère, peuvent vraiment voler la vedette à votre volaille de Noël. Pommes duchesse croustillantes, gratin dauphinois fondant, légumes d’hiver rôtis au miel, purée de panais soyeuse et poêlée de champignons chic et forestière ; ces accompagnements se marient aussi bien avec une dinde ou un chapon qu’avec une poularde ou un poulet rôti. De quoi transformer une simple assiette en plat de fête sans en faire trop.

Des accompagnements de Noël qui bousculent la volaille

La cheffe Marie Pacotte, finaliste de Top Chef 2024 au restaurant Francette à Paris, défend justement cette approche. "La sucrine, j’adore ça en salade, mais il ne faut pas se mentir, quand arrive l’hiver il est tout aussi sympa d’avoir des légumes cuits", explique Marie Pacotte, citée par Femme Actuelle. Elle rappelle aussi que "La salade cuite est finalement une pratique qu’on a un peu oubliée, alors que nos grands-mères le faisaient beaucoup", et pour sublimer ces légumes de fête, son conseil est simple : "Finir avec un beurre noisette, un trait d’huile d’olive ou beaucoup de moulin à poivre".

Côté purée, la cheffe mise sur la simplicité absolue : "Ma purée de chou-fleur, ce n’est que du chou-fleur !" Elle détaille sa méthode : "Je cuis le chou-fleur dans un mélange de lait et de crème, et une fois bien cuit (possible de l’écraser entre les doigts) je le mixe avec son jus de cuisson pour ne rien perdre en saveur", puis sa philosophie s’applique à toutes les garnitures : pour elle, "les accompagnements méritent autant d’attention que le plat principal" et "L’idée, c’est d’amener du contraste, de la texture, et surtout de la gourmandise".

Cinq recettes faciles pour accompagner dinde, chapon ou pintade

Dans cet esprit, ces cinq préparations d’accompagnements pour volaille de Noël restent accessibles, même un soir de semaine chargé, tout en faisant très fête sur la table. Elles misent sur des produits comme la pomme de terre, le panais ou le potimarron et sur des techniques simples : purée, gratin, légumes rôtis au four ou poêlée minute, faciles à coordonner avec la cuisson d’une volaille.

Les pommes duchesse se dégustent dorées avec un filet de jus de viande ou une pincée de fleur de sel, et font sensation dressées en pyramide à côté d’un chapon rôti. Le gratin dauphinois, crémeux à cœur avec sa croûte dorée, adore la dinde farcie. La purée de panais devient très chic avec quelques noisettes torréfiées ou une lichette d’huile de truffe, tandis que la poêlée de champignons crémée et persillée se marie parfaitement à une pintade ou une poularde.

Légumes rôtis et farandole d’accompagnements autour de la volaille

Pour équilibrer la richesse de la viande, les légumes rôtis façon festin hivernal apportent couleur et légèreté. Carottes, panais, céleri-rave et potimarron, coupés en bâtonnets, se mélangent à l’huile d’olive, au miel, au sel et au thym avant de caraméliser au four à 200°C pendant 30 à 40 minutes, fondants dedans et croustillants dehors. Un filet d’huile de noix ou quelques graines de courge grillées ajoutent du croquant. En combinant deux ou trois de ces garnitures sur la table, vous faites oublier la sempiternelle question : "C’est quoi l’accompagnement du jour ?".