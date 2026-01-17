Cette tarte poireaux-chèvre légère, prête en 20 minutes, va sauver vos dîners d’hiver sans crème ni lardons

Les soirées d’hiver arrivent, la nuit tombe tôt, et la cuisine devient le refuge le plus chaleureux de la maison. Dans le four, une pâte feuilletée commence à gonfler, l’odeur beurrée se mêle au parfum doux du poireau qui mijote ; on devine déjà un plat simple mais terriblement réconfortant.

Ce soir-là, ce n’est pas une quiche lourde qui vous attend, mais une tarte poireaux chèvre d’une grande légèreté, prête en peu de temps et parfaite pour un dîner de semaine. Sur Marmiton, on lit : "Même les enfants ont adoré", à propos d’une tarte rustique aux poireaux ; de quoi rassurer les parents réticents. Reste à voir comment obtenir ce résultat sans passer des heures aux fourneaux.

Poireaux fondants et pâte dorée : la base d’une tarte légère

Pour cette version hivernale qui reste digeste, on mise sur peu d’ingrédients et aucun appareil crème-œufs ni charcuterie. Les poireaux apportent le fondant, le chèvre frais l’onctuosité acidulée, la pâte feuilletée pur beurre le croustillant.

1 pâte feuilletée pur beurre

3 poireaux de taille moyenne, à tige plutôt fine

150 g de chèvre frais

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne (facultatif)

1 jaune d’œuf pour la dorure

Thym frais, sel, poivre

Le secret tient surtout à la qualité des végétaux : des poireaux au blanc bien ferme et immaculé pour un résultat tendre, un fromage artisanal à la saveur lactée délicate, et une pâte feuilletée pur beurre qui craque sous la dent. On peut glisser un peu de vert de poireau très finement émincé pour une touche plus rustique, ajouter du thym ou du romarin, une fine couche de moutarde, voire un filet de miel et quelques noisettes torréfiées pour un croquant discret.

Tarte poireaux chèvre : la méthode ultra rapide pas à pas

On commence par nettoyer soigneusement les poireaux pour enlever toute trace de terre, puis on les émince en tronçons fins. Ils cuisent dans une poêle chaude avec l’huile d’olive, à feu doux, juste le temps de les faire fondre doucement jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides et légèrement sucrés. Pendant qu’ils tiédissent, on étale la pâte dans un moule, on pique le fond et, pour une base parfaitement sèche, on peut la précuire à blanc cinq minutes.

Vient l’assemblage, presque un jeu d’enfant. On peut badigeonner le fond d’une fine couche de moutarde, puis répartir la fondue de poireaux. Le chèvre se dépose émietté en petits îlots crémeux, parsemés de thym, avant d’enfourner à 200 °C pour environ vingt minutes, jusqu’à obtention d’une couleur ambrée appétissante.

Servir, conserver et transformer cette tarte tout au long de l’hiver

Servie dès la sortie du four, cette tarte révèle tout le contraste entre la pâte croustillante et le cœur de légumes fondants. Une simple salade verte bien croquante, mâche ou roquette, avec une vinaigrette légère au citron, apporte la fraîcheur bienvenue et l’acidité qui nettoie le palais pour un dîner complet mais sans lourdeur.

Pour un apéritif dînatoire, on peut détailler la tarte en petits carrés ou la glisser dans une lunch-box pour le lendemain. S’il en reste, elle se garde au frais et retrouve au four doux son croustillant et l’onctuosité fondante du fromage, mieux qu’au micro-ondes.