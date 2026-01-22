Chapon-et-soupe-d-amandes

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 30 min Temps de cuisson : 2 h 20

Ingr?dients

Pour le chapon:- chapon (de 2 kg 500 environ avec le foie) : 1 - marrons au naturel : 200 g- oeuf : 1 - raisins secs : 80 g- abricot sec : 12 - pruneaux : 12 - amandes ?mond?es : 100 g- pignon de pin : 2 c. ? soupe- grosses olives violettes : 150 g- poire : 1 - pomme : 1 - ?chalote : 3 - beurre : 100 g- huile d'arachide : 1 c. ? soupe- sucre en poudre : 80 g- sel, poivrePour la soupe d'amandes:- bouillon de volaille : 1 l- poitrine fum?e : 2 fines tranches- amandes mond?es : 250 g- huile d'olive : 1 c. ? caf?- cr?me fra?che ?paisse : 20 cl- amandes effil?es : quelques- sel, poivre Accord vin :un chablis 1er cru (Blanc, Bourgogne)

Pr?paration

Pelez et ?mincez les ?chalotes.

Epluchez la pomme et la poire et taillez-les en tous petits morceaux.

Coupez en tous petits morceaux 6 abricots secs et 2 pruneaux. Hachez le foie du chapon.

Mixez les marrons.

Battez l'oeuf.

M?langez le tout dans un saladier, salez et poivrez.

Pr?chauffez le four th.7 (210deg C).

Remplissez le chapon de farce et ficelez-le.

Mettez-le dans un plat ? four, arrosez-le d'un filet d'huile et parsemez-le de 50 g de beurre.

Enfournez et faites cuire 2 h en l'arrosant r?guli?rement de son jus de cuisson.

Pr?parez la soupe d'amandes : faites chauffer l'huile dans une po?le. Mettez-y les tranches de poitrine fum?e ? griller. Versez le bouillon dans une casserole. Ajoutez les amandes mond?es et les tranches de poitrine fum?e grill?es. Portez ? ?bullition et laissez cuire doucement pendant 10 min.

Puis ajoutez la cr?me, fouettez et poursuivez la cuisson 10 min sans ?bullition. Poivrez.

Versez le tout dans un mixeur et faites tourner jusqu'? obtention d'une soupe fine. Reversez-la dans la casserole et maintenez au chaud sur feu tr?s doux en remuant r?guli?rement.

Vingt minutes avant la fin de la cuisson du chapon, faites fondre le beurre restant dans une sauteuse.

Ajoutez tous les fruits restants, les pignons et les olives. Saupoudrez-les de sucre.

Faites cuire ? feu doux en remuant r?guli?rement jusqu'? ce que les fruits soient moelleux et l?g?rement caram?lis?s.

Sortez le chapon du four, mettez-le dans un plat. Entourez-le de fruits caram?lis?s et servez aussit?t avec la soupe d'amandes ? part parsem?e d'amandes effil?es.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com