Cigares aux fruits et au sabayon de coco !

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 25 min Temps de cuisson : 15 min

Ingr?dients

Pour les cigares :feuille de brick : 2 framboises : 100 gfraises : 200 ghuilePour le sabayon :noix de coco r?p?e : 2 c. ? soupelait de coco : 10 cljaune d'oeuf : 5 sucre en poudre : 120 gvin blanc : 15 cl Accord vin :un saumur (Brut, Val de Loire)

Pr?paration

Pr?chauffez le four th.7 (210deg C).

Equeutez les fraises et coupez-les en petits morceaux.

M?langez les fraises et les framboises.

Coupez les feuilles de brick en 2 et ?talez-les sur le plan de travail. Huilez-les au pinceau.

Garnissez le centre du m?lange fraises/framboises. Puis roulez les feuilles de mani?re ? former des cigares.

Posez-les sur la plaque du four recouverte de papier sulfuris?. Enfournez.

Quand les cigares sont dor?s et croustillants, sortez-les du four et posez-les dans une assiette.

Laissez refroidir.

Pr?parez le sabayon : fouettez les jaunes avec le sucre dans une casserole ? fond ?pais jusqu'? ce que le m?lange blanchisse. Ajoutez 1 c. ? soupe de noix de coco r?p?e.

Placez la casserole sur un bain-marie et, en fouettant sans arr?t, versez le vin blanc puis le lait de coco.

La pr?paration doit doubler de volume et faire ruban. Retirez du feu.

R?partissez les cigares aux fruits rouges et le sabayon dans les assiettes.

Saupoudrez de noix de coco r?p?e restante et servez aussit?t.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com