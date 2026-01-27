Cocktail-de-courgettes

Cocktail de courgettesMis à jour le 27 janvier 2026
Surprenez vos amis avec ce rafra?chissant cocktails aux courgettes !
Préparation
Pour 6 Personnes
Temps de pr?paration : 10 minTemps de repos : 1 h
Ingr?dients :
- courgette : 2- eau min?rale : 1 l- pourpier : 1 petite- citron vert : 2- poivre- glace pil?e
Pr?paration :
Lavez les courgettes, coupez les extr?mit?s et taillez-les en tr?s fines lamelles dans la longueur.
Lavez le pourpier.
Pressez le jus des citrons.
Mettez les lamelles de courgettes dans un plat et arrosez-les du jus de citron. Poivrez-les et laissez mariner pendant 30 min.
Versez l'eau dans une carafe. Ajoutez les lamelles de courgettes et le jus de citron. Placez au frais 1 h.
Au moment de servir, ajoutez la glace pil?e et le pourpier dans la carafe, m?langez.