Cocktail-de-courgettes

Préparation

Pour 6 Personnes

Temps de pr?paration : 10 minTemps de repos : 1 h

Ingr?dients :

- courgette : 2- eau min?rale : 1 l- pourpier : 1 petite- citron vert : 2- poivre- glace pil?e

Pr?paration :

Lavez les courgettes, coupez les extr?mit?s et taillez-les en tr?s fines lamelles dans la longueur.

Lavez le pourpier.

Pressez le jus des citrons.

Mettez les lamelles de courgettes dans un plat et arrosez-les du jus de citron. Poivrez-les et laissez mariner pendant 30 min.

Versez l'eau dans une carafe. Ajoutez les lamelles de courgettes et le jus de citron. Placez au frais 1 h.

Au moment de servir, ajoutez la glace pil?e et le pourpier dans la carafe, m?langez.