Cocktail-Emmanuelle

Préparation

Pour 6 Personnes

Temps de pr?paration : 10 minTemps de repos : 4 h

Ingr?dients :

- gewurztraminer : 1 bouteille- citron vert : 6- sucre en poudre : 6 c. ? soupe- perrier : 1 quart- Cr?mant d'Alsace : 1 bouteille

Pr?paration :

Lavez les citrons verts et coupez-les en rondelles.

Mettez-les dans un saladier et versez le Gewurztraminer puis le sucre en poudre. Laissez mariner 4 h au r?frig?rateur.

Avant de servir mettez le 1/4 perrier dans le saladier.

Dans les verres servez 1/4 de cocktail, 1 rondelle de citron et allongez avec le Cr?mant d'Alsace.