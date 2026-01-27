Cocktail-Emmanuelle

Cocktail EmmanuelleMis à jour le 27 janvier 2026
Préparation
Pour 6 Personnes
Temps de pr?paration : 10 minTemps de repos : 4 h
Ingr?dients :
- gewurztraminer : 1 bouteille- citron vert : 6- sucre en poudre : 6 c. ? soupe- perrier : 1 quart- Cr?mant d'Alsace : 1 bouteille
Pr?paration :
Lavez les citrons verts et coupez-les en rondelles.
Mettez-les dans un saladier et versez le Gewurztraminer puis le sucre en poudre. Laissez mariner 4 h au r?frig?rateur.
Avant de servir mettez le 1/4 perrier dans le saladier.
Dans les verres servez 1/4 de cocktail, 1 rondelle de citron et allongez avec le Cr?mant d'Alsace.