Coeur au chocolat pour les amoureux !

- beurre : 200 g- sucre : 200 g- chocolat : 200 g- oeuf : 5 - farine : 100 gPour la cr?me : -- lait : 25 cl- cr?me liquide : 25 cl- sucre : 100 g- jaune d'oeuf : 6 - vanille : 1 gousse Accord vin :un muscat du cap corse (Blanc, Corse)

R?chauffez le four th.6 (180?C). Faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes le chocolat avec le beurre en parcelles.Cassez les oeufs entiers dans une jatte, ajoutez le sucre et fouettez jusqu'? ce que le m?lange blanchisse. Incorporez la farine puis le m?lange chocolat/beurre en fouettant. Beurrez un grand moule rectangulaire et versez-y la p?te. Faites cuire pendant 30 ? 35 min au four. Pendant ce temps, pr?parez la cr?me. Versez le lait et la cr?me liquide dans une casserole. Ajoutez la gousse de vanille fendue en deux et portez ? ?bullition. Battez les jaunes avec le sucre jusqu'? ce que le m?lange blanchisse. Quand le lait bout, versez-en une louche dans le m?lange jaunes/sucre en fouettant. Reversez le tout dans la casserole et faites cuire ? feu doux en remuant sans arr?t avec une spatule en bois jusqu'? ?paississement. La cr?me ne doit jamais bouillir. Versez la cr?me dans une jatte et laissez refroidir en remuant de temps en temps. Laissez refroidir le g?teau avant de le d?mouler.D?coupez les parts ? l'aide d'un emporte-pi?ce en forme de coeur.

Servez avec la cr?me anglaise.

