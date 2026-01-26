Galette-des-rois

Préparation

Pour 8 Personnes

Temps de pr?paration : 30 minTemps de cuisson : 30 min

Ingr?dients :

- amandes en poudre : 175 g- beurre : 150 g- jaune d'oeuf : 1- sucre : 140 g- p?te feuillet?e : 2- 1 f?ve ou 1 haricot blanc

Pr?paration :

Allumez votre four th.6 (180degC).

Dans un saladier, ?crasez le beurre avec une fourchette.

M?langez bien le beurre avec les amandes et le sucre.

Posez la p?te sur la plaque du four avec son papier.

Etendez le contenu du saladier en rond au centre de la p?te.

Couvrez avec le deuxi?me rond de p?te. Glissez la f?ve.

Fermez la galette en roulant bien les bords.

Battez le jaune d'?uf et ?talez-le avec un pinceau.

Faites cuire 30 min au four th.5/6 (160degC).

D?gustez ti?de !