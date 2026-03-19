Glissez cette épice de dessert entre deux demi-poires au four : un dessert bluffant… mais un rappel chez Aldi

Un soir de semaine, quelques poires et une épice chaude suffisent à composer un dessert fondant au four. Quelle astuce transforme ce fruit discret en finale de repas bluffante ?

Soir de semaine, quelques poires qui traînent dans la corbeille et peu de temps devant soi. On pense à une compote vite faite, rien d’excitant. Pourtant, avec un simple passage au four, ce fruit discret peut devenir le clou du repas.

Le twist tient en une seule épice, glissée entre deux demi-poires avant la cuisson. La cannelle réveille la douceur du fruit et crée ce contraste entre chair fondante et chaleur épicée. Avec un peu de miel et de beurre, elle transforme des poires ordinaires en dessert presque renversant.

Pourquoi la cannelle change les poires

À la cuisson, les poires perdent un peu d’eau, leurs sucres se concentrent et la surface commence à caraméliser. La cannelle se mêle alors au jus, avec ces notes chaudes que l’on associe aux gâteaux d’enfance. Miel et beurre forment une petite sauce ambrée qui nappe chaque quartier.

L’astuce tient surtout au bâton : au lieu de se contenter de poudre, on coince un bâton de cannelle entre deux demi-poires serrées dans le plat. L’épice diffuse lentement son parfum au cœur du fruit, pendant que la cannelle moulue, saupoudrée dessus, parfume la surface caramélisée.

Recette express : poires au four à la cannelle

Pour quatre personnes, il suffit de quatre poires fermes, de deux à trois cuillerées de miel, d’environ 20 g de beurre et d’un peu de cannelle moulue, plus deux ou trois bâtons. On préchauffe le four à 180 °C, on lave les fruits, on les coupe en deux et on retire le cœur. Un filet de jus de citron évite qu’ils ne noircissent.

Les demi-poires sont rangées dans un plat, deux par deux, en glissant un bâton de cannelle entre chaque paire. On fait fondre le beurre avec le miel, on ajoute un peu de cannelle moulue, puis on nappe les fruits. Ils cuisent 20 à 25 minutes, en les arrosant avec le jus, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés. Servies tièdes avec du yaourt ou une boule de glace vanille, ces poires au four à la cannelle donnent l’impression d’un dessert de restaurant.

Cannelle sûre : rappel Aldi et réflexe RappelConso

Un lot de cannelle moulue Portland 40 g, vendu chez Aldi France entre le 14 août 2025 et le 16 janvier 2026, a été rappelé le 30 janvier 2026 sur RappelConso, sous le lot 1000272 et la DDM 31/07/2028. Les contrôles y ont trouvé un dépassement de résidus de chlorpyrifos, pesticide interdit après un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur des effets possibles pour le développement neurologique et la fonction endocrinienne en cas d’exposition prolongée. Le risque vise surtout des usages répétés, chez les enfants et les femmes enceintes ; il est demandé de ne plus utiliser cette cannelle, même cuite, de la rapporter avant le 30 mars 2026 ou de joindre le 09 77 40 40 44. Pour montrer le ton de ces avis, RappelConso cite par exemple la mention « présence d’un allergène noisette non étiqueté sur le produit », indique RappelConso, cité par Doctissimo.