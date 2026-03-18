« Impossible de s’en passer » : ce dessert thaï au riz coco, léger, à tester au plus vite après un gros repas

Après un repas copieux, ce riz gluant coco mangue venu de Thaïlande apporte une douceur tiède, fruitée et végétale. Entre street food thaïe et dessert maison, il change l’ambiance à table en une cuillerée.

Les premiers beaux jours arrivent, les repas s’allongent, et tout le monde a envie d’une douceur qui ne pèse pas sur l’estomac. On cherche quelque chose de sucré, oui, mais qui laisse une sensation fraîche, presque fruitée, plutôt qu’un long poids de crème ou de chocolat. Un dessert qui fait un peu voyage, sans demander trois heures de pâtisserie.

C’est exactement ce que propose le riz gluant coco mangue, ce dessert thaï aussi appelé khao niao mamuang. Un riz gluant tiède, imbibé de lait de coco, des lamelles de mangue bien fraîche, une sauce onctueuse par-dessus : le contraste de températures et de textures crée un silence immédiat à table. On comprend vite pourquoi, une fois goûté, beaucoup ont du mal à s’en passer.

Khao niao mamuang : le dessert thaï culte qui reste léger

Originaire de Thaïlande et du Laos, ce dessert aussi connu sous le nom de « mango sticky rice » fait partie des incontournables des stands de rue. Riz gluant, lait de coco, mangue, un peu de sucre et une pointe de sel forment sa base. Il a même été classé parmi les meilleurs puddings du monde en 2023, preuve que ce petit bol apparemment simple a conquis bien au-delà de l’Asie.

Ce qui plaît, c’est son côté léger en bouche. Le riz est moelleux et légèrement élastique, la mangue apporte un jus frais, la coco enveloppe le tout sans lourdeur animale, puisque tout est végétal. Servi en petite portion, tiède avec un fruit bien frais, il clôt un repas copieux en douceur, sans donner l’impression d’avoir trop forcé.

Les ingrédients et la proportion magique du riz gluant coco mangue

La réussite tient surtout à une base très simple : 200 g de riz gluant pour 400 ml de lait de coco au total, ni plus ni moins. À cela s’ajoutent un peu de sucre pour la rondeur, du sel pour réveiller les arômes, une belle mangue bien mûre et, si l’envie est là, quelques toppings croquants :

200 g de riz gluant

400 ml de lait de coco

3 c. à soupe de sucre

2 pincées de sel fin

1 c. à soupe de fécule de maïs

1 mangue parfumée

Graines de sésame, coco ou cacahuètes (facultatif)

La moitié du lait de coco sert à imbiber le riz, l’autre moitié devient une sauce nappante. Ce partage évite le riz sec mais aussi le riz noyé. Le duo sucre / sel joue un rôle discret et décisif : le sucre arrondit la coco, le sel en renforce le goût sans que le dessert devienne salé.

La méthode simple pour un riz gluant coco mangue inratable

Tout commence par le riz : on le rince jusqu’à ce que l’eau soit presque claire, puis on le laisse tremper au moins 4 heures, idéalement toute une nuit pour une texture souple. Il cuit ensuite à la vapeur environ 20 minutes, dans un panier ou une passoire tapissée d’un torchon, jusqu’à devenir translucide et tendre. Pendant ce temps, on chauffe 200 ml de lait de coco avec 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel, juste assez pour dissoudre le sucre. Ce mélange bien chaud est versé sur le riz cuit, que l’on laisse reposer 30 minutes pour qu’il absorbe la coco et devienne brillant.

La sauce se prépare à part avec 200 ml de lait de coco, la fécule, 1 cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel, chauffés jusqu’à texture nappante. Reste à trancher une mangue bien mûre en fines lamelles. Au moment de servir, le riz doit être tiède ou à température ambiante, la mangue fraîche, la sauce versée en filet, avec éventuellement un peu de sésame grillé. Pour garder le moelleux, on conserve riz, sauce et fruit séparés, et on réchauffe très doucement le riz avant de retrouver ce dessert qui sent les vacances, même un soir de semaine.