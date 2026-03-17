Je faisais tout à l’envers : ces 3 gestes avec le chorizo rendent enfin mon risotto crémeux et inratable

Riz collant, chorizo qui flotte, plat lourd : beaucoup pensent rater à cause des ingrédients, alors que le problème vient surtout de l’ordre. Comment un simple changement transforme ce risotto au chorizo en assiette crémeuse façon all’onda ?

La sensation de tout faire à l’envers avec son risotto au chorizo est très courante : riz collant, chorizo qui flotte en surface, plat lourd alors qu’il devrait rester fluide. Pourtant, tout se joue sur quelques gestes et surtout sur l’ordre dans lequel ils sont enchaînés, bien plus que sur un ingrédient secret ou un matériel sophistiqué.

Un jour, en inversant simplement deux étapes, la casserole s’est soudain remplie d’un riz brillant qui ondulait doucement, avec un parfum profond de paprika. Le chorizo n’était plus une garniture posée au dernier moment, mais le cœur du plat. C’est là que beaucoup comprennent qu’ils cuisinaient leur risotto à l’envers.

Risotto au chorizo : l’erreur d’ordre qui gâche goût et texture

Le réflexe le plus répandu consiste à lancer le riz dans une matière grasse neutre, à le mouiller de bouillon, puis à ajouter le chorizo presque au dernier moment. Le résultat tombe souvent entre deux chaises : ni vraiment crémeux, ni vraiment fondant, avec un goût de chorizo limité à quelques bouchées.

La bascule se produit quand le chorizo devient la base aromatique. Il part à sec dans la sauteuse, sans huile, le temps de rendre sa graisse pimentée et de dorer légèrement. C’est dans cette huile rouge orangée que l’oignon cuit doucement, puis que le riz se fait toaster. L’ordre change, le plat aussi.

Les bons ingrédients et gestes pour un risotto au chorizo crémeux

Tout commence par le choix du riz : un riz arborio ou un riz carnaroli, surtout pas rincé, pour garder l’amidon qui donnera le crémeux. La base qui fonctionne bien pour 4 personnes : 320 g de riz, 100 g de chorizo doux ou fort en rondelles, environ 75 cl de bouillon de volaille chaud, 1 petit oignon, 2 cuillères à soupe de mascarpone et 40 g de parmesan râpé, plus un peu pour le service.

Pendant que le bouillon reste frémissant à côté, le chorizo grésille à sec dans la sauteuse jusqu’à ce qu’il rende son huile. L’oignon émincé sue alors 2 à 3 minutes dans cette graisse, sans colorer. Le riz arrive ensuite et se fait toaster 1 à 2 minutes, en remuant, jusqu’à devenir nacré. Si du vin blanc est prévu, il chante à ce moment-là, puis s’évapore presque entièrement.

L’ordre précis de cuisson qui donne l’effet all’onda

Vient ensuite le bouillon, ajouté louche par louche, toujours chaud. Chaque portion doit être presque absorbée avant la suivante pour que l’amidon se libère peu à peu. Environ 18 minutes suffisent pour obtenir un grain encore légèrement ferme au cœur, dans une masse souple et brillante qui ondule quand on bouge la casserole : c’est la fameuse texture all’onda.

Le feu est alors coupé. Mascarpone et parmesan arrivent d’un coup, puis le riz est vivement mélangé une trentaine de secondes : c’est la mantecatura qui rend la sauce lisse et satinée. Un trait de bouillon si besoin redonne du mouvement, un tour de poivre réveille le tout, et le service est immédiat, pourquoi pas avec une roquette citronnée. Pour garder en tête ce nouvel ordre, trois gestes suffisent :

toaster le riz dans l’huile du chorizo, jamais dans une graisse neutre,

nourrir au bouillon chaud, louche par louche, sans noyer,

terminer hors du feu avec mascarpone et parmesan pour l’effet all’onda.