Millefeuille-de-foie-gras-des-Landes-aux-pommes

Préparation

Pour 4 Personnes

Temps de pr?paration : 20 minTemps de cuisson : 10 min

Ingr?dients :

- foie gras des Landes Label Rouge (de 600 ? 700 g) : 1- pomme (de types Belchard ou Golden) : 4- beurre : 60 g- feuille de roquette (ou de corne de cerf) : 30 g- mesclun de salade- sucre- sel, poivre

Pr?paration :

D?taillez le foie gras en 12 tranches de 1,5 ? 2 cm d'?paisseur. Pelez, ?videz les pommes et d?taillez-les en 12 rondelles de 2 cm d'?paisseur.

Faites cuire les pommes au beurre mousseux de chaque c?t? jusqu'? obtenir une jolie coloration dor?e.

Salez, poivrez, sucrez chaque escalope de foie gras et faites cuire le foie gras dans une po?le bien chaude jusqu'? obtenir une jolie coloration puis ?gouttez.

Lavez la roquette ou la corne de cerf puis parsemez la salade en fond d'assiette.

Placez au centre 1 tranche de pomme et au-dessus une escalope de foie gras des Landes puis r?p?tez l'op?ration 2 fois.

D?gustez aussit?t.