Mousse-de-Banane

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 10 min

Ingr?dients

- banane : 3 - cr?me liquide : 20 cl- blanc d'oeuf : 3 - sucre glace : 2 c. ? soupe- sucre roux : 2 c. ? soupe- cannelle en poudre : 1 c. ? caf? Accord vin :- un sauternes (Blanc, Bordelais)

Pr?paration

Epluchez les bananes et passez-les au mixeur jusqu'? l'obtention d'une fine pur?e.

Versez cette pur?e de banane dans un grand saladier, ajoutez-y la cannelle et 1 c. ? soupe de sucre roux, m?langez bien.

Montez la cr?me liquide en chantilly. Quand elle est mont?e, ajoutez 1 c. ? soupe de sucre glace en continuant de fouetter sans arr?t.

Incorporez d?licatement la cr?me mont?e ? la pur?e de banane.

Montez les blancs d'oeufs en neige.

Quand ils sont pr?ts, saupoudrez le reste du sucre glace, en continuant de fouetter. Incorporez-les ensuite ? la pr?paration ? la banane, en soulevant bien et sans casser les blancs.

R?partissez la mousse dans les ?l?ments de service et placez au frais pendant aumoins 2 h.

Servez tr?s frais, apr?s avoir saupoudr? la mousse du reste de sucre roux.

D'autres recettes avec http://www.cuisineaz.com