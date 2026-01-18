Salade-d-abricots-au-parmesan

Préparation

Pour 6 personnes :

Temps de pr?paration : 15 min

Ingr?dients :

- abricot (bien m?rs) : 12 - parmesan : 1 morceau- basilic : 0.5 bouquet- huile d'olive : 4 c. ? soupe- vinaigre balsamique : 1 c. ? soupe- poivre du moulin - Accord vin :un patrimonio (Ros?, Corse)

Pr?paration :

Ouvrez les abricots en 2, retirez les noyaux puis ?mincez-les. Lavez, s?chez et effeuillez le basilic. Coupez le parmesan en copeaux ? l'aide d'un ?conome. Mettez les lamelles d'abricots dans un plat avec le basilic. Arrosez d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Poivrez et m?langez. R?partissez la salade dans 6 coupelles ou assiettes et parsemez-la de copeaux de parmesan. Servez imm?diatement ou r?servez au frais jusqu'au moment de servir.