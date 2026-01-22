Salade-de-poires-aux-noix-de-Saint-Jacques

Préparation

Pour 4 Personne(s)

Temps de pr?paration : 45 min Temps de cuisson : 10 min Temps de repos : 12 min

Ingr?dients

- noix de Saint-Jacques avec corail : 12 - poire Comice : 2 - mesclun : 300 g- endive : 1 - ?pinard en branche : 100 g- noix de p?can : 12 - parmesan en copeaux : 50 g- vinaigre balsamique : 1 c. ? caf?- haricots verts : 1 bo?te- tomate : 1 - sel, poivrePour la marinade :- huile d'olive : 3 c. ? soupe- piment oiseau : 1 - basilic : 1 branchePour la vinaigrette :- huile de p?pins de raisin : 3 c. ? soupe- vinaigre de vin blanc : 1 c. ? soupe- moutarde : 1 c. ? caf?- sucre en poudre : 1 c. ? caf?- Pour la d?coration :- ciboulette : 1 botte- cerfeuil : 1 branche Accord vin :- un Chablis (blanc, Bourgogne)

Pr?paration

La veille :

pr?parez la marinade en m?langeant 3 c. ? soupe d'huile d'olive, la branche de basilic et le piment oiseau. Epluchez les poires, coupez-les en quatre et placez-les dans la marinade.

Le lendemain :

Lavez les ?pinards et la salade, ?gouttez et rincez les haricots verts. Coupez la base de l'endive et ?mincez-la. Lavez et coupez la tomate en d?s.

Dans un saladier m?langez les haricots verts, les ?pinards, la salade, l'endive. Pr?parez la vinaigrette en m?langeant bien, la moutarde, l'huile de p?pins de raisins, le vinaigre de vin blanc, le sucre du sel et du poivre. Arrosez la salade compos?e de cette vinaigrette et m?langez bien.

Dans une po?le faites chauffer 1 c. ? soupe d'huile d'olive et po?lez-y les noix de Saint-Jacques pour qu'elles soient bien dor?es de toutes faces.

Pendant ce temps, ?gouttez les poires et coupez-les en fines lamelles.

Sur les assiettes de service, r?partissez la salade compos?e, disposez au dessus des lamelles de poires, le parmesan, les noix de p?can ainsi que les d?s de tomate.

Placez ensuite 4 noix de Saint-Jacques po?l?e par assiette, versez quelques gouttes de vinaigre balsamique.

Terminez en d?corant avec la ciboulette et le cerfeuil.

Servez aussit?t.

