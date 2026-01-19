Tartare-de-Saint-Jacques-et-avocat-au-citron

Préparation

Pour 6 personnes :

Temps de pr?paration : 10 min Temps de repos : 30 min

Ingr?dients :

- noix de Saint-Jacques : 24 - avocat : 2 - citron vert : 4 - estragon : 3 branches- sel- poivre blanc moulu Accord Vin : un chignin-bergeron (Blanc, Savoie)

Pr?paration :

Pressez le jus des citrons verts.

Lavez, s?chez, effeuillez et ciselez l'estragon.

Nettoyez et s?chez les noix de Saint Jacques dans du papier absorbant.

Coupez les noix en tous petits d?s et mettez-les dans un plat creux.

Pelez les avocats, coupez-les en 2, retirez les noyaux puis d?taillez-les en petits cubes.

Ajoutez-les aux Saint Jacques.

Salez et poivrez, arrosez de jus de citron, ajoutez l'estragon et m?langez bien.

Placez au frais pendant 30 min.

