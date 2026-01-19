Terrine-de-confit-de-canard-aux-noix

Préparation

Pour 6-8 Personnes

Temps de pr?paration : 20 min Temps de cuisson : 15 minTemps de repos : 12 h

Ingr?dients

- cuisse de canard confite : 8 - cerneaux de noix : 80 g- vin rouge : 15 cl- vinaigre de vin : 5 cl- huile d'arachide : 10 cl- ciboulette : 1 botte- aneth : 1 branche- cerfeuil : 2 branches- estragon : 2 branches- sel, poivre du moulin Accord vin :un irancy

Pr?paration

Faites r?chauffer doucement les cuisses de canard dans une po?le pour les d?barrasser de leur graisse.

Otez la peau et les os, puis effilochez la chair dans un saladier. Concassez les cerneaux de noix (r?servez-en 1 c. ? soupe) et incorporez-les ? la chair de canard.

Poivrez et m?langez. Versez la pr?paration dans une terrine, tassez bien, posez dessus une planchette surmont?e d'un poids et laissez 12 h au frais.

30 min avant de servir, versez le vin, le vinaigre et les noix r?serv?es dans une casserole et faites r?duire des deux tiers. Mixez, laissez refroidir, puis versez dans un bol.

Ajoutez l'huile peu ? peu en ?mulsionnant ? la fourchette, salez, poivrez.

D?moulez la terrine, coupez-la en tranches un peu ?paisses. Rincez et ?pongez les herbes, effeuillez-les et m?langez-les ? la sauce.

Sur des assiettes de service, disposez une tranche de terrine entour?e d'un peu de salade d'herbes et servez.

