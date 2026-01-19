Thon-au-Piment

Préparation

Pour 6 personnes

Temps de pr?paration : 10 min Temps de cuisson : 30 min

Ingr?dients

- filet de thon : 800 g- piment rouge : 1 - huile d'olive : 15 cl- citron : 1 - estragon : 3 brins- thym : 2 branches- romarin : 1 branche- sel, poivre Accord vin :un ladoix (Rouge, Bourgogne)

Pr?paration

Lavez, s?chez, ?p?pinez et ?mincez finement le piment.

Lavez, s?chez et effeuillez les herbes.

Pressez le jus du citron.

M?langez l'huile d'olive, le jus de citron, le piment et les herbes.

Coupez le filet de thon en petites tranches de 5 mm d'?paisseur environ.

Mettez-les dans un grand plat creux, puis arrosez de marinade ? l'huile d'olive et au piment et couvrez de film alimentaire.

Placez au frais pendant 30 min environ.

Servez avec de fines tranches de pain de campagne l?g?rement grill?es.

