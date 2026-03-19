Voici le plat croustillant au fromage qui va faire aimer les poireaux à vos enfants à chaque dîner

Soirs de semaine, les poireaux reviennent souvent intacts dans les assiettes des enfants. Jusqu’au jour où ces crêpes salées aux poireaux et au fromage ont tout changé.

Les soirs de semaine où tout le monde est fatigué, beaucoup de parents font le même constat : les assiettes reviennent à moitié pleines dès qu’il y a des poireaux. Et pourtant, le même légume devient soudain la star du repas quand il se cache dans des crêpes salées bien dorées au fromage.

En transformant le poireau en fondue ultra fondante, enveloppée dans une pâte croustillante et nappée de fromage qui coule, ces crêpes salées aux poireaux et au fromage font oublier le côté fibreux du légume. Les enfants croient manger un plat de fête… alors qu’ils engloutissent des poireaux sans s’en douter. Tout part de trois gestes simples en cuisine.

Une pâte à crêpes salée croustillante grâce à l’huile d’olive

La base, c’est une pâte qui a du goût. Pour 4 personnes, on mélange 250 g de farine avec du sel, on creuse un puits et on ajoute 3 œufs. On délaye peu à peu avec 500 ml de lait, puis on incorpore tout de suite 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. Ce gras donne une texture plus riche et une belle couleur dorée.

On poivre, on fouette pour éliminer les grumeaux et on laisse reposer 15 à 30 minutes. Ce temps permet à la farine de bien boire le liquide : les crêpes cuisent plus régulièrement, restent fines mais moelleuses au centre et légèrement croustillantes sur les bords. Pour une touche plus rustique, une partie de la farine peut être remplacée par du sarrasin.

Des poireaux fondants au fromage que les enfants ne reconnaissent plus

Côté garniture, on prend 3 poireaux moyens. On sépare les blancs des feuilles vertes, on rince chaque couche pour enlever le sable, puis on émince les blancs en demi-rondelles. Les feuilles vert foncé ne partent pas à la poubelle : coupées très finement, elles serviront de touche croquante et verte sur les crêpes, en mode anti-gaspi.

Dans une grande poêle, on fait fondre 30 g de beurre, on ajoute les blancs de poireau, 10 cl de crème fraîche, sel, poivre et une pincée de muscade. On couvre et on laisse cuire 10 minutes à feu doux, le temps qu’ils deviennent « tendres comme du beurre ». On termine avec environ 200 g de comté râpé pour ces 3 poireaux, la quantité qui équilibre légume et fromage.

Monter les crêpes salées aux poireaux : astuces spécial enfants

On cuit les crêpes dans une poêle légèrement huilée, environ une minute de chaque côté. Sur la face chaude, on dépose un bandeau de fondue de poireaux, une bonne poignée de comté, puis un peu de verts de poireau crus émincés. On plie en triangle, en rouleau façon wrap, ou on range les crêpes roulées dans un plat, avec encore un peu de fromage, pour 8 à 10 minutes au four à 180 °C.

Servies brûlantes, croustillantes dehors et coulantes dedans, ces crêpes deviennent un jeu : les enfants les mangent avec les doigts, choisissent eux-mêmes la quantité de fromage, aident à rouler. Avec une simple salade verte à côté, le repas est bouclé, et les poireaux, enfin adoptés. Les restes de blancs peuvent même parfumer un bouillon maison avec carotte et céleri le lendemain.