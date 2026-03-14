Allergie au pollen : ces 6 réflexes à adopter chez vous avant le printemps, sinon vos nuits seront un cauchemar

Au printemps, près d’un Français sur trois voit le pollen s’inviter jusque dans le salon. Six réflexes simples peuvent transformer ta maison en refuge sans tout chambouler.

Nez qui coule, yeux rouges, gorge qui gratte dès qu’on se couche : pour beaucoup de Français, le retour du printemps rime avec allergie au pollen… même dans le salon. Quand la maison n’apaise plus, chaque journée ressemble à un marathon de mouchoirs.

Les grains de pollen dans la maison arrivent par les fenêtres, mais aussi sur les cheveux, les chaussures, le linge ou les cartables des enfants. Quand la saison commence plus tôt et dure plus longtemps, l’envie de gestes simples pour reprendre la main se fait sentir.

Allergie au pollen : pourquoi la maison devient un piège au printemps

La pollinisation débute désormais plus tôt dans l’année. Isabelle Bosse, présidente de la Société française d’allergologie, rappelle pour Ouest-France que « Elle a démarré avec trois semaines d’avance cette année », et que « ce chevauchement des saisons est un problème qui ne va pas s’améliorer dans les années à venir ».

Les pollens suivent aussi une horloge bien réglée. « Quand il fait beau, les végétaux fleurissent plus tôt. Et sans pluie pour « laver » l’air, les grains de pollen restent en suspension et voyagent au gré du vent », a expliqué la météorologue Justine Ledoux pour 20 Minutes. Les concentrations grimpent surtout entre fin de matinée et début d’après-midi.

Ces 6 réflexes pour limiter le pollen dans la maison au printemps

Pour respirer mieux sans transformer le salon en laboratoire, l’objectif reste des gestes simples mais réguliers. Les spécialistes invitent à revoir l’aération, filtrer les ouvertures, mieux nettoyer les sols et protéger le linge. Concrètement, on peut s’appuyer sur ces 6 réflexes clés :

Aérer tôt ou tard , 5 à 10 minutes.

, 5 à 10 minutes. Poser une moustiquaire anti-pollen .

. Passer un aspirateur filtre HEPA deux fois par semaine.

deux fois par semaine. Garder le linge à l’intérieur pendant les pics.

pendant les pics. Créer un sas d’entrée pour vêtements et chaussures.

Le soir, rincer les cheveux et laver la literie.

Une fenêtre ouverte gêne moins les allergiques si l’on ajoute une moustiquaire anti-pollen : ces toiles à mailles fines se nettoient vite, à l’aspirateur doux ou au chiffon humide. Pour le linge, « Évitez de faire sécher vos vêtements sur un fil à linge extérieur. Certaines habitudes liées à la lessive peuvent devoir être modifiées en cas de rhume des foins. Par exemple, évitez de faire sécher vos vêtements et vos draps à l’air libre après le lavage, car le pollen et la poussière peuvent s’y déposer. Préférez l’utilisation d’un sèche-linge ou faites-les sécher à l’intérieur », ont expliqué les experts du site MattressOnline.

Une routine anti-pollen facile à tenir tout le printemps

Au sol, un ménage ciblé suffit : passer un aspirateur avec filtre HEPA deux fois par semaine dans l’entrée, les tapis et sous les canapés, puis une microfibre à peine humide pour retenir les particules. Dans la chambre, la Dre Sophie Silcret-Grieu rappelle que « certains patients n’ont plus que trois mois de tranquillité dans l’année », d’où l’intérêt de laver draps et taies chaque semaine et de limiter les plaids.

Avant de se coucher, se rincer les cheveux ou prendre une douche rapide évite de déposer les pollens sur l’oreiller. Pour ajuster ces réflexes, on peut suivre les bulletins polliniques du RNSA sur pollens.fr et caler l’aération sur les jours verts plutôt que rouges.